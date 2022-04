Risco de deslizamento: 150 famílias do bairro Vicente Pizón são abrigadas em escola

Próxima etapa é a Prefeitura negociar junto aos moradores opções como o abrigo solidário ou o aluguel social. Desde o início do ano, Defesa Civil entregou mais de 800 kits com cesta básica, rede, manta e lona

Na manhã desse sábado, 9, teve início uma operação de abrigamento emergencial de famílias moradoras da comunidade Alto da Paz, no bairro Vicente Pinzón. Conforme a Prefeitura de Fortaleza, a ação é de caráter preventivo, visto que o local consiste em uma área de risco com possibilidade de deslizamentos. Ao todo, 150 famílias estão sendo retiradas da área e levadas para a Escola Consuelo Amora, localizada próximo ao local onde residiam.

Entre março e abril, Fortaleza já registra 39 dias consecutivos de chuva. O recorde foi em 2003, quando choveu na Cidade por 51 dias seguidos.

“A Prefeitura vem acompanhando a situação das famílias que residem no local e em diálogo constante de sensibilização para encontrar uma alternativa segura e viável para todos. Neste momento, nossa maior motivação é preservar a vida dessas pessoas”, afirmou o secretário da Regional 2, Rennys Frota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Chuvas em Fortaleza: manutenção no sistema de drenagem do Túnel Beni Veras é finalizada

Período chuvoso aumenta risco de leptospirose em Fortaleza; saiba como se proteger

Chuvas em Fortaleza: quais cuidados são necessários com os pets?

Após o abrigamento emergencial, a próxima etapa é a Prefeitura negociar junto aos assistidos opções de moradia, como o abrigo solidário ou o aluguel social. As famílias também deverão realizar cadastramento nos programas habitacionais disponíveis.

Geyrlison Alves do Amaral é uma das pessoas retiradas do local. Ele, que tem três filhos, fala sobre a apreensão que viveu nas últimas semanas. “O medo era muito frequente, principalmente porque eu vivia na parte de cima. Lá é terra frouxa. Quando chegava à noite, nós não dormíamos”, relata.

Ações assistenciais

Na última semana, o prefeito José Sarto acompanhou os trabalhos do Comitê Municipal da Quadra Chuvosa. A Comunidade do Saporé, no bairro Varjota, situada às margens do Riacho Maceió, foi uma das áreas visitadas. A comunidade está às margens do Riacho Maceió e também deve ser desocupada, oferecendo aluguel social e indenização para as famílias.



Outra área atendida é a comunidade da Ponte da Sabiaguaba. Na ocasião, 170 famílias foram cadastradas para recebimento dos kits, compostos por cesta básica, duas redes, duas mantas e duas lonas.



A Prefeitura reforçou o compromisso de realizar obras de requalificação urbanística na área após o período da quadra chuvosa. A obra, que será realizada pela Secretaria de Infraestrutura (Seinf), prevê a construção de uma nova ponte e está orçada em cerca de R$ 10 milhões.

Segundo a Prefeitura, desde o início do ano, a Defesa Civil de Fortaleza já entregou mais de 800 materiais assistenciais a famílias atingidas pelos temporais.

Tags