170 famílias da Sabiaguaba atingidas pelas chuvas recebem kits assistenciais

A partir desta quarta-feira, 6, 170 famílias residentes da comunidade da Ponte da Sabiaguaba passam a receber kits com material assistencial. A entrega, realizada pela Prefeitura de Fortaleza, tem como motivação os impactos causados pelas inundações decorrentes das chuvas intensas na Capital nos últimos dias. De acordo com o órgão, R$ 10 milhões também serão investidos em obras de requalificação urbanística na região.

Na manhã desta quarta-feira, profissionais da Defesa Civil estiveram na comunidade da Sabiaguaba e realizaram visita porta a porta para identificar as famílias que sofreram com o grande volume de precipitações. No total, 170 famílias foram cadastradas para recebimento dos kits, compostos por cesta básica, duas redes, duas mantas e duas lonas (36m²).

O prefeito de Fortaleza, José Sarto, participou da ação que marcou o início da entrega dos kits. “A entrega está sendo realizada em três pontos da comunidade. Além disso, garantimos à população que a intervenção urbana será discutida junto à comunidade. Para isso, visitei algumas casas, tomei conhecimento da extensão do alagamento e assegurei que as pessoas serão ouvidas”, comunicou o prefeito.

O anúncio das obras de requalificação já havia sido feito no último dia 31 de março, durante visita de Sarto à comunidade. Uma intervenção também será executada para acabar com os alagamentos e inundações da área. Com investimento em torno de R$ 10 milhões, uma ponte elevada deverá ser instalada no local ainda este ano.

De acordo com a Defesa Civil, nos últimos dez dias, foram registradas 221 ocorrências relacionadas aos impactos das chuvas na Capital, entre alagamentos, risco de desabamento e inundações. Conforme a Prefeitura, desde janeiro até o momento, mais de 800 materiais assistenciais foram entregues para famílias atingidas em diversas regiões da cidade.





