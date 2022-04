Polícia apreende granada e mais de 250 munições na Lagoa Redonda, em Fortaleza

A Polícia Militar do Ceará (PM-CE) apreendeu uma granada caseira e cerca de 250 munições no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza, nessa sexta-feira, 1º. Três pessoas foram presas em flagrante. A ação policial ocorreu na comunidade São Miguel, durante patrulhamento de rotina.

Enquanto circulavam pelas ruas da localidade, os policiais foram informados por moradores que um bando criminoso estava distribuindo armas e drogas por meio de carros e motos que prestam serviços a aplicativos de transporte.

Os agentes, então, intensificaram o patrulhamento por várias ruas e flagraram o momento em que um homem recebia uma encomenda de um entregador no cruzamento das ruas Neném Arruda com José Bonfim Jr. A dupla foi abordada e a Polícia encontrou uma caixa com diversas munições na mochila do entregador. O material estava envolto em plástico filme.

No momento em que os dois suspeitos estavam sendo presos, um outro veículo que passava pelo local também foi interceptado. Dentro do veículo, os agentes encontraram uma granada caseira. Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionada para remover o explosivo com segurança. O condutor do carro também foi preso em flagrante.

A Polícia suspeita que o trio faça parte de um mesmo grupo criminoso. O caso será investigado pelo 30º Distrito Policial (DP), localizado no bairro São Cristóvão, onde foi instaurado um inquérito.

