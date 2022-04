Três homens são encontrados mortos dentro de veículo na BR-116, em Fortaleza

Segundo a Polícia Civil, os homens foram vítimas de disparos de arma de fogo no bairro Parque Santa Maria. Ainda não há pistas que indiquem a possível autoria do crime

Três homens foram encontrados mortos dentro de um carro na BR 116, em Fortaleza, na madrugada deste sábado, 2. Segundo a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), eles foram vítimas de disparos de arma de fogo no bairro Parque Santa Maria. Os corpos foram abandonados em um carro na altura do quilômetro 12 da rodovia federal. Ainda não há pistas sobre a autoria do crime.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local minutos após o veículo ter sido avistado por populares. O local foi isolado por agentes da Pericia Forense até a retirada dos corpos e o levantamento de vestígios que poderão ajudar nas investigações.

A PC-CE informou que segue em diligências, desde o momento do crime, com o objetivo de identificar e prender o (s) autor (es) do triplo homicídio. As apurações são conduzidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Denúncias

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Telefone DHPP: (85) 3257 4807



WhatsApp DHPP: (85) 99719 9678

