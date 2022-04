Mulher é morta pelo marido no bairro Conjunto Esperança, em Fortaleza

Uma mulher de 31 anos foi morta pelo marido no bairro Conjunto Esperança, em Fortaleza, nesta sexta-feira, 1º, durante a madrugada. O homem de 28 anos que cometeu o crime tentou se matar, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

A moça se chamava Kelcy Campos. Ela foi morta a golpes de faca e morreu no local. A vítima era mãe e querida no bairro Conjunto Esperança, conforme O POVO apurou. Era casada com o autor do crime. Familiares também lamentaram. O velório e sepultamento da moça aconteceu nesta sexta, 1º.

Kelcy, tinha 31 anos de idade, foi morta pelo próprio companheiro (Foto: Reprodução/Redes sociais )





Em uma publicação de redes social, uma amiga de Kelcy relatou que amanheceu o dia com a informação da morte: "Sempre gostei muito da sua pessoa, ontem mesmo lembrei de quando ficávamos enrolando cabelo sentadas na calçada conversando. Uma amiga que sempre levarei no meu coração. Linda, cheia de vida."

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), investiga o feminicídio.

O homem chegou a ser socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu no trajeto para o hospital, conforme a SSPDS. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada e colheu indícios que subsidiarão os trabalhos investigativos do DHPP.

