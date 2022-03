RU da UFC reabrirá na próxima segunda, 4, após semana de suspensão

As unidades de Fortaleza do Restaurante Universitário (RU) da Universidade Federal do Ceará (UFC) vão reabrir na próxima segunda-feira, 4 de abril. A informação foi confirmada em e-mail da instituição enviado nesta quarta-feira, 30, para a comunidade acadêmica. O documento foi assinado pelo reitor da UFC, José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque, e pelo vice-reitor da instituição, José Glauco Lobo Filho.

No texto, os gestores negaram que os restaurantes tenham sido fechados por imposição da administração. “Na verdade, o ocorrido foi o não cumprimento dos acordos licitatórios, levando a Universidade a agir com responsabilidade e celeridade no rompimento de seu vínculo com a empresa contratada”, argumenta a UFC. “Todos os esforços da administração estão sendo direcionados para a normalização do serviço e o devido atendimento à comunidade universitária”, garante o documento.

A administração da UFC ainda criticou o envolvimento de representantes de figuras políticas na assembleia estudantil realizada nesta terça-feira, 29, para cobrar o retorno do RU. “Senhores parlamentares, deixem a UFC fora das eleições! A reunião era para tratar de assuntos administrativos, os quais, de agora em diante, serão tratados diretamente com a comunidade”, alegando que os representantes trouxeram à pauta temas político-partidários.

A instituição promete ainda que a comunicação com a comunidade será realizada de forma mais transparente. “Para evitar desinformações movidas por razões político-ideológicas, a partir de agora nossa comunicação com a comunidade será direta e sem intermediários. Usaremos o e-mail para informar, e consultas para decidirmos, em conjunto com a comunidade, os destinos da nossa Universidade. Inauguramos, assim, o exercício da democracia direta, tão possível quanto desejada na nossa UFC”, diz a gestão no e-mail direcionado aos estudantes.

Entenda a suspensão do RU

Desde o retorno das aulas presenciais na UFC, no último dia 16 de março, os estudantes estão reclamando de problemas enfrentados no RU da instituição. Além de longas filas, as más condições da alimentação foram relatadas por meio de redes sociais, com casos de comida estragada e de objetos encontrados nas refeições, dentre eles pedras, pedaços de madeira e plástico. Também foram expostos casos de intoxicação alimentar entre os discentes da universidade.

Na última quinta-feira, 24, a UFC informou que os serviços do RU seriam temporariamente suspensos na Capital a partir dessa segunda-feira, 28. A medida foi tomada após desistência da empresa Nutrê Alimentação Ltda., responsável pelo fornecimento de refeições. Diante do cenário, a instituição iniciou procedimento emergencial para garantir substituição da fornecedora, assim como conceder auxílio alimentação aos alunos em situação de vulnerabilidade.

O movimento estudantil, em parceria com outras entidades, disse que distribuiu mais de mil quentinhas no primeiro dia de suspensão do RU para alunos e servidores da instituição. Já nessa terça-feira, aconteceu a assembleia criticada pela a administração da UFC, quando os discentes se mobilizaram, no Campus Benfica, para cobrar a volta do funcionamento do RU, além de medidas sanitárias que garantam o retorno presencial seguro.



