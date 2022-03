RU da Uece voltará a funcionar duas semanas após início das aulas presenciais

O Restaurante Universitário (RU) da Universidade Estadual do Ceará (Uece) voltará a funcionar no dia 11 de abril para fornecimento de alimentação aos estudantes, de acordo com notícia publicada pela instituição em seu site oficial. As aulas presenciais em Fortaleza retornam, contudo, na próxima segunda-feira, 28, duas semanas antes da data prevista para a retomada do RU.

Em nota, a Uece informou que pretendia abrir os restaurantes nesta segunda, mas apontou que a recente alta de preços no mercado representou dificuldade para aquisição de insumos e a contratação de serviços necessários para a preparação dos alimentos. Os processos licitatórios referentes aos itens de mercearia e à manutenção de equipamentos resultaram desertos ou fracassados, conforme a Uece.

Sobre o assunto Alunos da UFC voltam a protestar por mais qualidade para o Restaurante Universitário

Serviços do Restaurante Universitário da UFC em Fortaleza serão suspensos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Diante dos resultados, a instituição afirma que encaminhou ao Governo do Ceará solicitações de dispensa de licitação para esses itens, o que fez com que a abertura na segunda-feira fosse inviabilizada.

Cadastro

Entre os dias 29 de março e 8 de abril, o RU do campus Itaperi funcionará apenas para realização do cadastro biométrico de estudantes, professores, servidores técnico-administrativos e terceirizados. O sistema pretende garantir mais agilidade e segurança no atendimento e reduzir o manuseio de dinheiro em espécie. O atendimento será realizado das 9 às 12 horas e das 13 às 16 horas.

Na realização do cadastro, os usuários devem comparecer ao RU portando documento de identificação original com foto, comprovante de vacinação e documento comprobatório de vínculo com a Uece. Para os estudantes, serão aceitos carteira de estudante ou comprovante de matrícula. Já os servidores poderão apresentar crachá ou declaração de vínculo.

A Uece enfatiza que realizou uma série de intervenções nos RUs para receber a comunidade acadêmica, com a reestruturação administrativa do equipamento e a criação da Coordenadoria dos Restaurantes Universitários da Uece. Houve ainda manutenção e reparo em equipamentos de preparação de alimentos e das câmaras frigoríficas.

“A Reitoria compreende o importante papel que os Restaurantes Universitários desempenham para os estudantes e para sua permanência na Universidade e segue trabalhando para oferecer serviço de qualidade à comunidade acadêmica”, reconhece a instituição, que também adquiriu materiais de limpeza e descartáveis para adequar-se sanitariamente à pandemia de Covid-19.



OUÇA O PODCAST VOO 168 BASTIDORES

Tags