Em assembleia geral, estudantes da UFC cobram retorno do Restaurante Universitário

Comunidade discente já organiza novos atos para os próximos dias com o objetivo de pressionar a UFC pelo retorno imediato do fornecimento das refeições no Restaurante Universitário

Estudantes da Universidade Federal do Ceará (UFC) realizaram uma assembleia geral na noite desta terça-feira, 29, para cobrar a volta do funcionamento do Restaurante Universitário (RU), que teve a operação suspensa nesta segunda-feira, 28, após a empresa responsável por fornecer as refeições desistir de prestar o serviço. A medida afetou todos os campi da instituição em Fortaleza.

Além da normalização do serviço alimentício, os estudantes também pedem que a reitoria da UFC adote medidas sanitárias para garantir que o retorno presencial seja seguro. Eles apontam que não há exigência de passaporte vacinal contra a Covid-19 e que os ônibus estariam circulando superlotados. Outra reivindicação é a ampliação de políticas de assistência estudantil para amparo aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

A assembleia ocorreu uma semana após denúncias de que o RU estaria fornecendo comidas de má qualidade, causando intoxicação alimentar em alguns estudantes. Após ser notificada pelos alunos, a Reitoria da UFC determinou uma fiscalização nos locais onde as refeições eram preparadas e identificou "descumprimentos dos requisitos licitatórios acordados". Cobrada a se adequar aos termos contratuais, a empresa Nutrê Alimentação LTDA preferiu romper o acordo e desistir do serviço.

De acordo com a Reitoria, uma nova licitação, em caráter emergencial, já começou a ser preparada para a escolha da empresa substituta. Não há prazo, no entanto, para o retorno do serviço. Enquanto isso, diz a instituição, os alunos em condições de vulnerabilidade serão atendidos com um auxílio alimentação, como vinha ocorrendo durante as aulas remotas. O valor e os critérios para a concessão do benefício não foram divulgados.

A estudante Stefany Tavares, diretora da União Nacional dos Estudantes (UNE) e uma das organizadoras da assembleia que ocorreu nesta terça, 29, afirma que a comunidade estudantil planeja manifestações para pressionar a Universidade pelo retorno imediato do RU. "Exigimos que a UFC explique toda essa situação e que inclusive preste contas em relação às licitações e contratações. Nos próximos dias vamos ter mobilizações diversas, com várias atividades em vários espaços e momentos", disse.

