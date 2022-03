Alunos da UFC denunciam comida estragada em restaurante universitário

Alunos da Universidade Federal do Ceará (UFC) denunciam as más condições da alimentação servida no Restaurante Universitário (RU) da instituição, em Fortaleza. Desde dessa terça-feira, 22, alguns estudantes relataram, por meio das redes sociais, casos de comida estragada e de objetos encontrados nas refeições, dentre eles pedras, pedaços de madeira e plástico. Também foi exposto que, devido à situação, casos de intoxicação alimentar foram registrados entres os estudantes. A UFC informou que está "monitorando os relatos de insatisfações com o Restaurante Universitário."

De acordo com uma aluna da instituição, que preferiu ficar no anonimato, durante uma refeição, ela chegou a encontrar um pedaço de plástico. O caso, segundo ela, ocorreu na última quarta-feira, 16, data em que o RU retomou os serviços. A estudante ainda informa que no dia seguinte sentiu um cheiro forte “de comida azeda”, e que o alimento foi servido mesmo com o odor aos estudantes.

Por meio das redes sociais, uma aluna, que também prefere não se identificar, compartilhou que durante o almoço no RU, nessa terça-feira, 22, pedaços de pedras foram encontrados na comida. Na foto, compartilhada por ela, a aluna destaca: “Sim, isso são pedras, sim 'tava' no meu almoço”.

Intoxicação alimentar

Há relatos também de casos de intoxicação alimentar nos estudantes. Em uma publicação nos stories do perfil “Spotted UFC”, nos Instagram, nessa terça-feira, 22, um aluno comentou que alguns amigos que comeram no RU, do Campus Benfica, passaram mal. “Um foi bater na UPA, e o médico falou que ele está com intoxicação alimentar”, disse na publicação.

Uma aluna explicou ao O POVO que, ao comer uma refeição no RU, do Campus Benfica, sentiu enjoos e “leve dores no estômago” logo após a alimentação. Outra estudante também relatou que, após uma refeição no RU do Campus do Pici, chegou em casa e sentiu um incômodo na barriga. Ela disse que só melhorou após ser medicada.

O POVO procurou a Universidade Federal do Ceará (UFC), por e-mail, às 16h11min desta quarta-feira, 23, a fim de buscar esclarecimentos sobre as situações. Além de saber quais medidas estão sendo tomadas para o cuidado na alimentação dos estudantes e as demais pessoas que frequentam o restaurante universitário.

Em nota, a UFC informou que está "monitorando os relatos de insatisfações com o Restaurante Universitário." A Instituição também informou que a empresa licitada para os serviços do RU atualmente "não é a mesma que prestava o serviço antes da emergência da pandemia de Covid-19".

"A Universidade Federal do Ceará já está monitorando, com envolvimento pessoal do reitor e do vice-reitor, os relatos de insatisfações com o Restaurante Universitário. Estes se reuniram, nesta quarta-feira (23), com gestores da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) e da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD) – pastas da administração responsáveis, respectivamente, pelo RU e pelo setor de licitações – e representantes legais da empresa licitada, que não é a mesma que prestava o serviço antes da emergência da pandemia de covid-19.", disse trecho da nota.

A Instituição complementou explicando que notificou a empresa via ofício, e que, a partir desta quinta-feira, 24, "todo o processo de produção das refeições será acompanhado in loco por servidores da UFC da área de Nutrição."

