Serviços do Restaurante Universitário da UFC em Fortaleza serão suspensos

A Universidade Federal do Ceará (UFC) informou no início da noite desta quinta-feira, 24, que os serviços do Restaurante Universitário (RU) na Capital serão temporariamente suspensos a partir da próxima segunda, 28. A medida ocorre após desistência da empresa Nutrê Alimentação Ltda., responsável pelo fornecimento de refeições supostamente problemáticas. Estudantes já vinham denunciando má qualidade da comida, bem como casos de intoxicação alimentar.

De acordo com a UFC, a formalização da desistência de prestação de serviços por parte da Nutrê Alimentação ocorreu após fiscalização determinada pelo reitor.

A Universidade diz que já iniciou o procedimento emergencial "para garantir a substituição da fornecedora, ao mesmo tempo em que irá conceder auxílio-alimentação aos alunos em situação de vulnerabilidade, nas mesmas condições que vinha fazendo nos últimos dois anos, até que a nova licitação seja concluída".

Esse auxílio-alimentação emergencial aos estudantes em situação de vulnerabilidade vale a partir da data de suspensão das atividades do RU, na segunda, 28.



Além de fiscalização, a UFC havia comunicado à empresa a decisão de rescindir o contrato, "com as devidas sanções administrativas, diante do descumprimento dos requisitos licitatórios acordados e do não atendimento seguro às necessidades da comunidade acadêmica".

Isso porque a equipe de Nutrição da Universidade constatou inadequação da empresa em relação às condições do contrato firmado com a Universidade.

O processo de produção da comida seria acompanhado in loco, conforme aviso da Universidade nessa quarta-feira, 23. No entanto, a empresa teria apresentado indisposição para adotar as medidas reclamadas.

O POVO tenta contato com a empresa Nutrê Alimentação.

Licitação



O processo licitatório emergencial, por meio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), foi iniciado pela UFC para contratação de nova fornecedora.

A Universidade aponta, em nota, que espera a contratação "no mais breve tempo possível". "Estamos todos profundamente envolvidos na normalização e na defesa da qualidade do serviço no Restaurante Universitário, fundamental para a permanência de nosso alunado na Universidade", acrescenta.

A verba das medidas de assistência estudantil desde o início do período de pandemia da Covid-19, conforme a nota da Universidade, são oriundas de remanejamento do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) e de recursos próprios.

