UFC exige pelo menos duas doses ou dose única da vacina para retorno presencial

A Universidade Federal do Ceará (UFC) publicou nesta quarta-feira, 9, orientações para estudantes e professores dos campus da Capital e do interior do Estado acerca do retorno das atividades acadêmicas presenciais do semestre 2022.1, que começa no dia 16 de março, conforme a Portaria nº 61/2022. No documento, também constam as diretrizes gerais de conduta e vigilância no contexto da pandemia de Covid-19.

Conforme as orientações, para a frequência das aulas presenciais, será exigido que estudantes e professores tenham tomado, pelo menos, duas doses ou a dose única da vacina contra a Covid-19. Pessoas não vacinadas precisarão assinar uma autodeclaração, devendo permanecer em atividades remotas até o dia 15 de abril ou até que seja estabelecido um novo regulamento.

Ainda, constam nos documentos orientações a serem adotados por estudantes e professores que pertencem ao grupo de risco para a doença. Também constam detalhes sobre o que fazer caso o aluno ou docente apresente sintomas compatíveis com os de síndrome respiratória ao longo do semestre, além de outras recomendações.

A Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental (UFC Infra) também atualizou o Plano de Retomada das Atividades Presenciais da UFC, onde, seguindo as normas do Governo do Estado do Ceará, é obrigatório o uso de máscara nas dependências da instituição, exceto por pessoas que tenham dificuldade para fazer uso em decorrência de alguma enfermidade, atestada por um médico.

O plano também estabelece um manual para o uso dos espaços físicos da Universidade, com sugestões relacionadas à ventilação, circulação de pessoas, ocupação de salas de aula e uso de elevadores, escadas, banheiros e outros ambientes. Cada unidade acadêmica da UFC deverá definir a ocupação de suas áreas com base nas sugestões do Plano de Retomada, demanda de disciplinas e capacidade física.

O conteúdo foi elaborado pelas Pró-Reitorias de Graduação (Prograd) e de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), junto com o Comitê de Crise para o Enfrentamento da Pandemia da Covid-19 e a Reitoria da UFC.

