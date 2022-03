Estudantes da UFCA denunciam superlotação em ônibus no retorno às aulas presenciais

Com a volta às aulas e poucas linhas de ônibus em operação, os estudantes universitários de Juazeiro do Norte lidam com problemas de superlotação no transporte coletivo

Com superlotação nos ônibus universitários desde a última terça-feira, 22, estudantes da Universidade Federal do Cariri (UFCA) e de demais instituições de ensino superior denunciam condições do transporte coletivo em Juazeiro do Norte, localizado a 489,2 km de Fortaleza. O jovens e colaboradores reclamam de redução das linhas que fazem o trajeto para o bairro Cidade Universitária. Prefeitura da cidade informou que reavalirá rotas e inclusão de novos veículos.



Devido ao grande número de passageiros por conta do retorno às atividades presenciais para o ensino superior no Cariri, operadores das linhas de ônibus analisam a possibilidade de paralisação do serviço, conforme apurou a rádio CBN Cariri. Eles também relataram pendência com a prefeitura para que sejam liberados mais ônibus na frota e nos horários de pico.

Atualmente, apenas duas das cinco linhas de transporte universitário estão em circulação para atender à demanda de centenas de estudantes e colaboradores em toda a cidade.



Segundo informações da UFCA, pelo menos mil pessoas circulam diariamente no campus de Juazeiro do Norte. No dia 17 de fevereiro, a Universidade teria informado que enviou um ofício à Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, endereçado ao prefeito Glêdson Bezerra e à secretária de educação, Pergentina Parente, solicitando a retomada do serviço de transporte público da Via Metro em todas as cinco linhas existentes.



Em entrevista nesta sexta, 4, ao jornalista Farias Júnior, da rádio CBN Cariri, Levi Rabelo, coordenador geral do diretório central dos estudantes da UFCA e militante do movimento "Correnteza", conta sobre as dificuldades dos estudantes.



“Com a redução das linhas, temos um alto índice de superlotação, ficamos cientes [da situação] pelos estudantes do IFCE. Então, mesmo o campus Juazeiro não tendo retornado ainda com suas aulas presenciais, nós já estamos nos organizando para evitar que essa situação se prolongue por mais semanas na nossa cidade”, disse.



Com exclusividade à CBN Cariri, o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, afirmou que, para além da demanda dos estudantes, será feito o estudo para verificação de novas rotas de ônibus e a inclusão de novos veículos. No entanto, ele também não descarta a possibilidade de rompimento de contrato com a Viametro Cariri, caso a empresa não cumpra todos os termos contratuais previstos anteriormente.



“Já estamos com o Sindiônibus vendo um trabalho para fazer toda a reavaliação das rotas de Juazeiro e estudar quantos ônibus são necessários para fazer o serviço, bem como novas rotas, pois não descartamos a possibilidade do rompimento de contrato com a Viametro, por razões já expostas (término do subsídio de seis meses do munícipio em parceria ao Governo do Estado), mas que pudéssemos lançar nova licitação com o subsídio do município e do Estado, se for o caso, para poder ampliar rotas. Porém, isso demanda um tempo”, disse o prefeito.



As aulas da UFCA, campus Juazeiro do Norte, estão marcadas para retornar na próxima segunda-feira, 7. Os estudantes já se organizam para mobilizações acerca da melhoria na qualidade do transporte estudantil, pensando especialmente na prevenção contra a Covid-19.



