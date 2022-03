Parque Passaré e Lagoa da Viúva devem ser entregues em abril

As obras no Parque Passaré, que abriga o Zoológico Municipal Sargento Prata e o Horto Florestal Falconete Fialho, devem ser oficialmente entregues à população em abril. A intervenção foi anunciada pela Prefeitura em janeiro de 2020 e teve ordem de serviço assinada em julho daquele ano. Outra área verde de Fortaleza também tem entrega prevista para o próximo mês: a Lagoa da Viúva, no bairro Siqueira.

"Os espaços já estão sendo utilizados pela população. Os equipamentos já estão instalados e muito em breve, no mês no aniversario de Fortaleza, as obras serão oficialmente entregues", garante o secretário municipal de Infraestrutura, Samuel Dias. "Além de criar espaços de lazer para a comunidade, os parques visam proteger os recursos ambientais. Com as obras, vão dar mais acesso para a população desfrutar desse ambiente ainda preservado dentro da Cidade", completa.

O titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf) antecipou em entrevista ao O POVO que novas licitações para parques urbanos de Fortaleza estão sendo preparadas. "A Prefeitura está continuamente fazendo projetos no sentido de preservar as áreas ambientais importantes da Cidade. Será feita uma revitalização no Parque da Lagoa da Messejana. A Lagoa do Opaia será completamente revitalizada e o parque no retorno será ampliado", explica. De acordo com Dias, um financiamento internacional garantirá os recursos para fazer as obras.

Além disso, serão iniciadas as obras em um novo trecho do Parque Rachel de Queiroz. O ponto abrange a Lagoa do bairro São Gerado e inclui uma parte do Polo de Lazer da avenida Sargento Hermínio.



Andamento das obras

A pasta informou que o projeto do Parque Passaré, orçado em cerca de R$ 9 milhões, está com 90% de obras concluídas. O mesmo percentual foi informado em fevereiro. Com as intervenções, o local passa a contar com cerca de 12 mil metros quadrados de novas calçadas e passeios com piso intertravado. Novo gradil, academias, dois estacionamentos com 201 vagas, uma Areninha, mobiliários urbanos e uma trilha interna para caminhada também estão inclusos na obra.

No Siqueira, o projeto de requalificação da Lagoa da Viúva possui investimento de R$ 13 milhões e abrange 40 mil m² com paisagismo, calçadão, quiosque, mobiliários urbanos e mirante para contemplação e pesca. O projeto conta também com playground, dois campos de futebol e academias ao ar livre. Conforme a Seinf, no momento a obra está 95% concluída, mesmo percentual informado em janeiro deste ano. Estão sendo realizadas nova pavimentação em 11 ruas no entorno da lagoa, acabamentos finais da urbanização e nova iluminação.



Parque urbanos

Desde 2014, nove parques urbanos foram revitalizados em Fortaleza: Parque Urbano Lagoa do São Gerardo, Parque Urbano Lagoa da Parangaba, Parque Urbano Lago Jacarey, Parque Linear do Parreão, Parque da Longevidade (Sítio Tunga), Parque Urbano Otacílio Teixeira Neto (Bisão), Parque Urbano Cidade da Criança, Parque Urbano Lagoa da Zeza e Parque Urbano Rachel de Queiroz.

Ao todo, a Cidade tem 25 Parques Urbanos, sendo 23 sob gestão municipal e dois sob gestão estadual.

