Fortaleza firma parceria com a ONU para promover desenvolvimento urbano sustentável

Ainda neste ano, Fortaleza e cidades vizinhas devem testemunhar o início de campanhas e de intervenções urbanas dedicadas ao desenvolvimento sustentável. As ações são fruto de uma parceria entre o Programa das Nações Unidas para Assentamentos Urbanos (ONU Habitat) e o Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor). O acordo foi assinado no dia 6 de janeiro e tem vigência de 24 meses.

Estão previstas ações de compartilhamento de informações, dados e metodologias para promover o desenvolvimento urbano sustentável na Região Metropolitana de Fortaleza. Para Larissa Menescal, analista de planejamento e gestão no Iplanfor, trata-se de uma oportunidade para que a Capital se torne referência na área. “É uma conquista. Desenvolvendo ações realmente inovadoras e que possam ser replicadas local, regional e globalmente, nos colocamos como referência entre a rede de cidades que se engajam no desenvolvimento sustentável”, afirma.

A arquiteta e urbanista chama a atenção para o fato de que, apesar de o acordo não envolver recursos financeiros, “abre caminhos para conseguir com outros atores”. “O momento agora é de construção conjunta do plano de trabalho. As ações podem ser tanto projeto, quanto intervenções, quanto campanhas de difusão dos objetivos sustentáveis e do papel de cada um”, completa Larissa.

Segundo Élcio Batista, vice-prefeito de Fortaleza e superintendente do Iplanfor, "é fundamental fortalecer a cooperação com uma instituição que tem amplo respaldo internacional e, ao mesmo tempo, reúne grupos de especialistas do mundo todo para pensar nas questões ligadas aos assentamentos humanos”.

Para ele, merecem destaque “três pontos de convergência muito importantes para o início dessa cooperação”. “A primeira está relacionada ao desenvolvimento urbano integrado, inclusivo e sustentável da Região Metropolitana de Fortaleza, que será financiado pelo Governo do Estado e que o Iplanfor será o responsável pela condução”, enumera.

“O segundo está ligado às Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis) na cidade de Fortaleza, mais especificamente com o Moura Brasil e o Poço da Draga. E o terceiro é justamente a discussão sobre planejamento no século XXI e a integração dos departamentos, instituições e institutos de planejamento”, conclui Batista.

Conforme o Iplanfor, todos os projetos estão previstos para iniciarem ainda em 2022 e já contam com recursos assegurados. Detalhes sobre cada ação devem ser divulgados em breve.

Nova Agenda Urbana

Segundo a ONU, até 2030, o planeta deve passar por um intenso processo de urbanização. Estima-se que, daqui a menos de uma década, seis a cada dez pessoas no mundo estarão vivendo em áreas urbanas.

A Organização aponta que as cidades ocupam cerca de 2% das terras, mas

consomem 60% da energia global;

são responsáveis por 70% das emissões de gases de efeito estufa; e

contribuem para 70% de todo o lixo do mundo.

Em 2016, na Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável (Habitat III), realizada em Quito (Equador), a ONU aprovou a Nova Agenda Urbana. O documento entende que a urbanização pode ser uma ferramenta para o desenvolvimento, desde que seja inclusiva, segura, resiliente a mudanças climáticas e sustentável. Para isso, propõe mudar a forma como as cidades são planejadas, desenvolvidas, governadas e geridas.

ONU Habitat

O Programa das Nações Unidas para Assentamentos Urbanos (ONU Habitat) é um braço da Organização das Nações Unidas (ONU) que se volta para o desenvolvimento sustentável com foco no desenvolvimento de moradias e de espaços urbanos, em uma perspectiva de construção de uma dignidade e de redução de desigualdades.

