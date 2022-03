Festival Férias na PI promove edição especial; saiba como participar

O Festival Férias na PI retorna ao circuito cultural de Fortaleza em formato presencial após dois anos. A Prefeitura de Fortaleza promove a Edição Especial - Palco Jazz & Blues e Palco Orgulho de Ser Cearense no mês de março. O evento terá programação gratuita, com shows e oficinas, em proposta intimista. Para a entrada do público, será necessário o comprovante de vacinação contra a Covid-19 com três doses e o uso de máscara, conforme determinações do decreto estadual.

A abertura dos shows acontece no sábado, 12, a partir das 17 horas, com apresentação do disco "Atenta", mistura de pop, new soul e groove americano interpretada pela cantora Rayane Fortes. A noite ainda segue com performances da banda Jazz e Blues, do cantor Marcos Lessa e do multi-instrumentista Manassés de Sousa. Já no domingo, 13, o instrumentista Jefferson Gonçalves realiza parceria com o músico Pedro Friedrich. Logo após, entra em cena o baixista Cláudio Oliveira.

As propostas musicais acabam no dia 26, no palco "Orgulho de Ser Cearense", situado no espigão da Praia do Náutico. Na ocasião, o pianista Paulo Rodrigo lança clipe inédito, gravado em espaços emblemáticos da Capital, como Praia de Iracema, Mercado dos Peixes e a Casa José de Alencar. O projeto do artista busca apresentar as belezas do Ceará por meio da música.

Para o secretário Municipal de Cultura de Fortaleza, Elpídio Nogueira, a retomada é um momento de celebração. "Sabemos a importância destas atividades na economia da cultura, inclusive, este evento dará destaque para os artistas de nossa Fortaleza. Também entendemos o momento como um potente reencontro do público com os artistas", diz em comunicado para a imprensa.

Oficinas

A oficina ministrada pelo acordeonista Nonato Lima será sobre acordeons, na instituição Casa de Vovó Dedé, no sábado, 12, na instituição Casa de Vovó Dedé. O profissional irá abordar a história do instrumento, assim como a sua sonoridade e características. Já no domingo, 13, no Teatro São José, o gaitista Jefferson Gonçalves fala sobre o universo da gaita, com noções básicas e os contextos musicais.

Como adquirir os ingressos?

Os ingressos para os shows no Teatro São José estão disponíveis na plataforma Sympla e os tickets de acesso serão retirados na portaria do Teatro, mediante apresentação de documento de identificação pessoal. Já a apresentação do pianista Paulo Rodrigo será livre, em espaço aberto, com controle de entrada. As inscrições para as oficinas de Nonato Lima e Jefferson Gonçalves podem ser realizadas pelo site do Jazz e Blues.

Confira a programação completa abaixo:

Oficina de Acordeon com Nonato Lima

Quando: sábado, 12, das 10 às 12 horas

Onde: Casa de Vovó Dedé (Rua Jerônimo de Albuquerque, 445, Barra do Ceará)

Inscrições pelo site

Oficina de Gaita com Jefferson Gonçalves

Quando: domingo, 13, das 10 às 12 horas

Onde: Teatro São José (Rua Rufino de Alencar, 299-327, Centro)

Inscrições pelo site

Shows - Palco Jazz & Blues

Quando: sábado, 12, a partir das 17 horas

Onde: Teatro São José (Rua Rufino de Alencar, 299-327, Centro)

- Sessão 01

Show com a cantora Rayane Fortes, das 17 às 17h50min

Show com a banda Jazz e Blues, das 18 às 18h50min

- Sessão 02

Show com o cantor Marcos Lessa, das 20 às 20h50min

Show com o instrumentista Manassés de Sousa, das 21 às 21h50min

Quando: domingo, 13, a partir das 18 horas

Onde: Teatro São José (Rua Rufino de Alencar, 299, 327, Centro)

- Sessão 01

Show com os instrumentistas Jefferson Gonçalves e Pedro Friedrich, das 18 às 18h50min

Show com o baixista Cláudio Oliveira, das 19 às 19h50min

Shows do pianista Paulo Rodrigo - Palco Orgulho de Ser Cearense

Quando: sábado, 26, a partir das 18 horas

Onde: Espigão do Náutico Clubeia 26/03 (sábado)



