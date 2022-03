Mulher é presa em Fortaleza por suspeita de maus-tratos a animais

Após ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE), três cachorros em situação de maus-tratos foram resgatados

Uma mulher identificada como Abigail Meneses da Silva, 53, foi presa em flagrante na manhã dessa quinta-feira, 10, no bairro Pici, em Fortaleza, por suspeita de crime ambiental. A ação, que foi realizada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), resultou no resgate de de três cachorros em situação de maus-tratos.

A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) informou para uma composição da PMCE que animais estariam em situação de maus-tratos em uma residência no bairro Pici. Imediatamente, a equipe se deslocou ao local indicado, onde foram encontrados os três cachorros.

Abigail foi autuada em flagrante por crime ambiental contra animais, sendo conduzida à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, unidade especializada da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Os animais foram recolhidos e encaminhados a uma instituição protetora de animais.

Denúncias

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA): (85) 3247 2630 ou e-mail [email protected]



