Operação contra integrantes de facção mostra hierarquia entre mentor e executor de crimes

Uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará resultou na prisão de Jairo Morais de Vasconcelos, 28, conhecido como "JJ". O homem é apontado como chefe de uma organização criminosa atuante em Sobral e mentor de crimes. Ele foi localizado em um apartamento de luxo, no bairro Cocó (Fortaleza), nessa quinta-feira, 10. Outro mandado de prisão também foi cumprido, contra Liedlson de Paula Silva, 18, que já está no sistema prisional e é apontado pela Polícia como executor das partes práticas dos delitos.



Segundo a Polícia, Jairo tem passagens por tráfico de drogas e homicídio. As investigações apontam que ele estava vivendo em Fortaleza sem apresentar qualquer envolvimento com a criminalidade. Com uma vida de luxo, “JJ”, seria, conforme a Polícia, o mentor de pedidos de execução e comercialização de drogas em Sobral. A maioria destes crimes foram registrados nos bairros Bom José e Padre Palhano.

Chefe de organização criminosa atuante em Sobral é preso em apartamento de luxo no Cocó (Foto: Divulgação)



Liedlson, apontado pelas investigações como o responsável por executar os crimes pensados por Jairo, se encontra preso respondendo por passagens por outros dois homicídios e tráfico de drogas. Quando adolescente, ele possuía atos infracionais análogos ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

Os dois homens são investigados por participação em pelo menos oito homicídios ocorridos na Região Norte. A dupla estava com mandados de prisões em aberto pelos crimes de homicídio e por integrar organização criminosa. Além da captura, mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em desfavor da dupla. Um veículo avaliado em R $370 mil foi apreendido.

