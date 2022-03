Chefe de facção investigado por homicídios pagava quase R$ 5 mil para morar em área nobre de Fortaleza

Além disso, o integrante da organização criminosa estaria trafegando pelas ruas do Cocó com um automóvel de R$ 350 mil e teria bebidas que custavam R$ 1.200 a garrafa

Jairo Morais de Vaconcelos, de 28 anos, conhecido como JJ, foi preso nessa quinta, 10, apontado como chefe de uma facção que atuava em Sobral, a 234 quilômetros de Fortaleza. Ele foi detido em um apartamento de luxo no bairro Cocó, onde gastava quase R$ 5 mil, somando aluguel e condomínio, para morar na área nobre de Fortaleza. Além disso, a investigação aponta que o indivíduo trafegava pelas ruas do Cocó em um automóvel avaliado em R$ 350 mil e colecionava uísques que custavam R$ 1.200 a garrafa. A operação foi realizada pelos agentes da Delegacia Regional de Sobral.

Apartamento de chefe de facção com bebidas que custavam R$ 1.200 a garrafa (Foto: divulgação/Polícia Civil )



A vida de luxo de Jairo não condizia com a atuação dele, que era proprietário de um açaí em Sobral, na área periférica do município. O homem que possui antecedentes por tráfico e homicídio estaria exercendo condição hierárquica no grupo e seria responsável por solicitar execuções e transações relacionadas ao tráfico de drogas em Sobral. A maioria desses crimes aconteciam nos bairros Bom José e Padre Palhano, de acordo com a Polícia.

Suspeito de chefiar facção de Sobral trafegava em Fortaleza com carro de R$ 370 mil (Foto: divulgação/Polícia Civil )



JJ tinha um auxiliar de 18 anos, identificado como Liedlson de Paula Silva, que é detento da penitenciária de Sobral e possui passagens por homicídio e tráfico de drogas. Na prisão, ele também foi alvo de um mandado de prisão na quinta-feira, 10.

Apartamento de chefe de facção no Cocó, em Fortaleza (Foto: Divulgação/Polícia Civil )



Ambos são investigados por oito homicídios, todos na Região Norte. A dupla possuía mandados de prisão por homicídio e integrar organização criminosa.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará confirmou que um comparsa do suspeito também é investigado. A Polícia informa que eles estavam com mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio e por integrar organização criminosa. Além das capturas, mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em desfavor da dupla.

