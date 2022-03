Empresário é preso em Fortaleza suspeito de furto e receptação de fios de cabo óptico

José Vagner Rodrigues Paiva, de 33 anos, empresário do ramo de provedor de Internet, foi preso em Fortaleza suspeito de furtar e receptar cabos ópticos que continham identificação de outras empresas de Internet. A prisão foi realizada na última segunda-feira, 7, e o caso foi divulgado nesta quinta-feira, 10, por meio de coletiva de imprensa. Ele foi detido após abordagem a um funcionário da empresa dele.



De acordo com o titular do Departamento de Polícia Especializada, delegado Edmo Leite, as equipes receberam informações de que um carro Prisma de cor prata realizava delitos em Fortaleza. Já com a localização, os policiais civis encontraram um homem de 29 anos que afirmou estar deixando cabos e roteadores para a empresa de internet onde estaria trabalhando. A abordagem foi no bairro Mondubim.

Diante das informações do funcionário, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFVC), chegou ao proprietário da empresa. No estabelecimento, a Polícia apreendeu 3 mil metros de cabos ópticos sem nota fiscal. Além disso, 58 roteadores, celulares e o carro usado para os furtos.

Segundo delegado adjunto da DRFVC, Rafael Biazi, José Wagner foi preso e autuado em flagrante por receptação. Um inquérito deve apurar a participação do motorista dele nos desvios e furtos dos cabos. (Colaborou Levi Aguiar)

Quase 4 toneladas de fios furtados recuperados no Ceará em 2022

Forças de segurança do Ceará apreenderam quase quatro toneladas de fios furtados, a maioria de empresas de telefonia e internet. As prisões e apreensões aconteceram nos três primeiros meses deste ano, por meio de operação das Polícias Civil e Militar. Foram realizadas fiscalizações em sucatas e em outros estabelecimento comerciais situados em bairros de Fortaleza e dos demais município do Estado. Além das apreensões, 15 pessoas envolvidas na receptação e nos furtos foram autuadas em flagrante.

