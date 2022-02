Caminhão desgovernado atinge cinegrafista no Pirambu; homem teve ferimentos leves

Um caminhão desgovernado desceu uma ladeira e atingiu um cinegrafista na manhã desta segunda-feira, 28. O acidente aconteceu por volta das 7 horas na avenida Doutor Theberge, no bairro Pirambu.

O veículo atingiu o cinegrafista Adauto Alves enquanto a equipe do Sistema Verdes Mares fazia uma entrada ao vivo durante telejornal da manhã. No momento, um agente de trânsito da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estava sendo entrevistado. O motorista fugiu sem prestar socorro à vítima.

Diante do ocorrido, o condutor do caminhão foi autuado. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), este tipo de conduta é infração gravíssima com aplicação de multa no valor de R$ 1.467,35 e sete pontos no prontuário do condutor.

O agente de trânsito da AMC prestou os primeiros socorros e orientou o cinegrafista a procurar unidade hospitalar e registrar Boletim de Ocorrência.

Nas redes sociais, a repórter Mariana Alcântara, esposa do cinegrafista, informou que Adauto teve ferimentos leves e já foi atendido em um hospital da Capital.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informa que apura o atropelamento, por intermédio do 7º Distrito Policial. A corporação reforça a importância de a vítima comparecer à unidade policial para prestar esclarecimentos sobre o fato.

