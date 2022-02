Ambulância do Samu é furtada em Fortaleza nesta quinta-feira, 24

O veículo foi recuperado após diligências no bairro Damas, também na Capital. A Polícia também busca os responsáveis pela autoria do crime

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi furtada no bairro Bom Futuro, em Fortaleza, nesta quinta-feira, 24. O veículo foi recuperado após a realização de diligências no bairro Damas, também na Capital. As informações são da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O caso é investigado pelo 11º Distrito Policial da Polícia Civil do Ceará, que realiza diligências para identificar a autoria do crime. O POVO procurou, no fim da noite desta quinta, a assessoria do Samu e aguarda resposta.



Sobre o assunto Polícia prende 18 pessoas por envolvimento com tráfico de drogas na Grande Messejana

Quatro pessoas são mortas a tiros no Lagamar, em Fortaleza

Policial militar é baleado no bairro Benfica, em Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags