Novo Cuca Pici está 98% concluído e recebe visita do prefeito Sarto

As obras do novo Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cuca), localizado no bairro Pici, em Fortaleza, estão 98% concluídas. O novo equipamento, que possui 16 mil m² de área, foi construído onde funcionava o antigo prédio do Centro Social Urbano (CSU). O prefeito José Sarto esteve presente no local nesta terça-feira, 1º, para checar o andamento das obras.

LEIA MAIS | Fortaleza tem 151 obras em andamento, com investimento de R$ 1,2 bilhão

O novo equipamento, que é mantido pela Prefeitura de Fortaleza por meio da Secretaria Municipal da Juventude, vai contar com cinema, pista de skate, piscinas, teatro, sala de artes cênicas, coworking, estúdios de gravação e biblioteca, de acordo com o prefeito. O orçamento das intervenções está em torno de R$ 26,4 milhões, sendo realizadas pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf). Sobre o assunto Prefeitura de Fortaleza anuncia inscrições para o CopArena 2022

Com parte do terreno da Expoece, obras da Sargento Hermínio devem ser ampliadas em abril

6.265 vagas de cursos profissionalizantes gratuitos são ofertadas em Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em fevereiro de 2021, as obras estavam 70% concluídas, segundo informações da prefeitura, recebendo previsão de entrega ainda para aquele semestre. Por conta da pandemia da Covid-19, no entanto, a conclusão foi atrasada. De acordo com a Seinf, a parte de obras já estava finalizada em julho, mas houve atraso na parte de conclusão de alguns equipamentos, como geradores e ar-condicionados.

Agora, a entrega do equipamento aguarda a ligação de energia por parte da Enel, conforme informações do secretário da Seinf, Samuel Dias. Ele também explicou, na ocasião da visita do prefeito, que a parte de imobiliário também já está sendo instalada. Ao lado do equipamento, existe uma praça, um anfiteatro e uma Areninha, com previsão de receber também uma Escola Areninha, de acordo com Sarto.

O secretário da Juventude, Davi Gomes, também esteve presente na visita do prefeito ao Cuca Pici. O POVO entrou em contato com a Enel em busca de uma previsão da ligação de energia no novo equipamento, sendo a última etapa para a conclusão das obras, conforme a Seinf, mas não recebeu retorno até o momento da publicação desta matéria.

Rede Cuca

A Rede Cuca é o maior programa da Secretaria Municipal da Juventude. Os Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cucas) estão localizados, de forma estratégica, em áreas de alta vulnerabilidade social, aproximando-se de áreas periféricas da cidade. No total, são cinco equipamentos públicos construídos pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, localizados nos bairros Barra do Ceará, Jangurussu, Mondubim, José Walter e Pici.

Ao longo do ano, a rede oferta programações culturais, festivais, mostras, exposições e habilitações na área da comunicação. Além disso, há o incentivo à leitura por meio de bibliotecas, compostas por um acervo de 11 mil livros, onde são realizadas atividades diversas. Os ambientes dispõem, ainda, das gibitecas, locais especialmente destinados aos gibis, que buscam incentivar a leitura deste movimento artístico que reúne códigos de imagem e texto.

Ainda em toda a rede, são realizadas atividades de educação em saúde, testagens rápidas de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), atendimento psicossocial, atividades de educação em Direitos Humanos, mediação de conflitos e articulação comunitária como forma de promover os direitos humanos. Há, ainda, cursos de formação e as práticas esportivas de forma prioritária para jovens entre 15 e 29 anos.

Serão, no entanto, disponibilizadas vagas exclusivas de cursos de formação e as práticas esportivas para todas as idades, tornando a Rede Cuca um espaço para toda a família. Distribuídas em oito áreas, as capacitações incluem qualificações em audiovisual, fotografia, informática, libras, inglês, música, dança e teatro.





Tags