Fortaleza tem 151 obras em andamento, com investimento de R$ 1,2 bilhão

Em solenidade de abertura dos trabalhos na Câmara Municipal de Fortaleza, que aconteceu nessa terça-feira, 1º, o prefeito Sarto Nogueira destacou que 151 obras estão em andamento na Capital e terão foco em 2022. As ações de desenvolvimento contemplam setores como urbanização, transporte, modernização, educação, esporte e lazer, tendo como prioridade economia e meio ambiente.

O investimento total de todas as obras somam o valor de R$ 1,2 bilhão. Algumas delas já se encontram na fase final de execução, como a reforma do Estádio Presidente Vargas (PV), que recebeu novo gramado e melhorias na estrutura. Ainda, as obras da feirinha da Beira-Mar de Fortaleza também estão sendo concluídas, além da entrega do Cuca do Pici, que vai atender sete mil jovens por mês. Sobre o assunto Uece oferta cursos de formação continuada com 150 vagas; saiba como se inscrever

O Cuca do Pici faz parte dos Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cucas) de Fortaleza, mantidos pela Prefeitura de Fortaleza por meio da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude, sendo o quinto da Capital. Os outros Cucas já estão em funcionamento na Barra do Ceará, no Jangurussu, no Mondubim e no José Walter.

Samuel Dias, secretário da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Estado (Seinf), também informou em entrevista concedida ao O POVO que outras obras importantes também vão ser finalizadas e entregues no primeiro semestre de 2022. "Uma obra muito importante que vai ser entregue neste primeiro semestre é o novo Gonzaguinha do José Walter, com 130 leitos", pontuou.

Além do novo hospital, as obras dos parques Rachel de Queiroz, Passaré e Lagoa da Viúva serão entregues neste primeiro semestre. "Nos próximos meses, além de toda a área da comunidade do Planalto Vitória, vamos entregar as obras da comunidade Renascer, no bairro Ancuri, e a comunidade Sete de Setembro, no bairro Granja Lisboa", explicou o secretário.

A Capital possui em curso, atualmente, 30 obras de urbanização, saneamento e infraestrutura. Além disso, mais de 900 ruas que tinham condições sanitárias insalubres e sem nenhuma acessibilidade, começaram a receber saneamento e pavimentação. De acordo com o secretário, 42% das 151 obras estão acontecendo nas áreas periféricas de Fortaleza.

"A prefeitura está fazendo saneamento, drenagem, pavimentação e calçadas. Grande parte dessa pavimentação, exatamente onde não tem nada, a gente está usando aquele mesmo tipo de pavimento que foi usado na Beira-Mar de Fortaleza. Então, isso é quase metade do volume de investimento de obras que estão sendo feitas", esclareceu Samuel.

As ações de desenvolvimento estão acontecendo nos bairros São Miguel, Aracapé, Barroso, Jardim Violeta, Bom Jardim, Granja Portugal, além das comunidades Marrocos, Sete de Setembro e Jagatá. Além disso, outras 3 lagoas terão obras de revitalização iniciadas neste semestre, sendo a Lagoa do Opaia, a Lagoa do Mondubim e a Lagoa da Messejana.

Obras em diferentes setores da Capital cearense

Meio Ambiente

Na solenidade, o prefeito Sarto Nogueira informou que a entrega do Parque Rachel de Queiroz, novo equipamento arborizado de lazer e atividades físicas ao ar livre, será realizada nos próximos dias. Foram realizadas ações de urbanização, instalação de iluminação, construção de quadras esportivas, areninha, pista de caminhada, calçadão e anfiteatro.

Tendo o meio ambiente como uma das prioridades das obras, Sarto anunciou um investimento em sustentabilidade com o lançamento de um programa para implantar 30 microparques na Capital. A implantação tem o objetivo de transformar espaços degradados em pequenos parques urbanos. Ainda de acordo com o prefeito, já há uma licitação em curso.

Economia

A gestão municipal também vai desenvolver ações voltadas para restabelecer a capacidade de crédito das famílias, além de desburocratizar e dinamizar as atividades econômicas. A medida tem o objetivo de acelerar a recuperação da economia e estimular o ambiente de negócios.

Junto às políticas de capacitação e formação profissional, a prefeitura vai realiz urm conjunto de estímulos para o surgimento de novos pequenos negócios. Para isso, as iniciativas de inovação e as políticas de microcrédito vão continuar sendo direcionadas, prioritariamente, às famílias de baixa renda.

Inovação Digital

O prefeito de Fortaleza ressaltou também durante a solenidade que Fortaleza se tornou referência nos últimos anos no que diz respeito à inovação. Dessa forma, a gestão vai continuar reforçando o vanguardismo da Capital, tendo como exemplo o Programa Juventude Digital, que tem o intuito de levar Fortaleza ao destaque na economia digital do Nordeste, sendo um dos cinco maiores polos de inovação do Brasil.

Saúde

Em relação ao plano de ações para atendimento de pacientes com síndromes gripais neste ano, que teve um aumento a partir do final de dezembro, Sarto destacou a ampliação da assistência nos postos de saúde da Capital, a disponibilização de leitos exclusivos de internação para pacientes com síndrome gripal, além da aquisição de testes para detecção da Covid-19.

A ampliação também se estende na contratação de mais profissionais da saúde. Atualmente, Fortaleza possui 323 leitos destinados a atendimento de síndromes gripais e Covid-19, podendo mais do que dobrar a capacidade. Podem ser disponibilizados ainda 380 leitos, sendo 90 de observação, 270 de enfermaria, 10 com suporte ventilatório e 10 de UTI.

Além disso, o prefeito também informou durante a solenidade que será implantado um centro de distribuição para otimizar a logística da assistência farmacêutica, onde haverá ampliação, reestruturação e fortalecimento dos equipamentos de saúde mental e consultórios odontológicos.

Educação

As ações prioritárias na Educação serão focadas na ampliação do parque escolar, reforma de escolas e entrega de novas quadras poliesportivas, assegurando a continuidade dos avanços notáveis conquistados nos últimos anos. Quase 70% das obras de edificação que a prefeitura vem fazendo são ligadas à educação, segundo informações de Samuel Dias, secretário da Seinf.

"São novas escolas de tempo integral, de ensino fundamental, creches de tempo integral, além de grandes reformas e requalificações de escolas. Cerca de dois terços dos prédios da prefeitura são ligados à educação. Existe um programa da Secretaria da Educação que a Secretaria da Infraestrutura (Seinf) trabalha junto, que é uma requalificação dessas escolas", pontuou Samuel.

Proteção Social

O prefeito Sarto Nogueiro também anunciou durante a solenidade o lançamento de um plano emergencial voltado à população em situação de rua. Segundo ele, foi realizado um senso recentemente, onde foi constatado um crescimento desse público.

"Por isso, vamos lançar nos próximos dias um plano emergencial para assistir a população em situação de rua, ampliando os pontos e as equipes que atendem esse público, com mais oferta de alimentação e de abrigos”, informou Sarto.

