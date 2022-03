Com parte do terreno da Expoece, obras da Sargento Hermínio devem ser retomadas em abril

A avenida Sargento Hermínio deve estar completamente renovada com quatro faixas de tráfego, duas em cada sentido, no segundo semestre de 2022. Para isso, as obras serão retomadas entre o fim de março e início de abril. É o que prevê a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf). As desapropriações foram, ao longo de anos, um problema a ser solucionado para execução dos serviços. Na última semana, Estado cedeu parte do terreno da Expoece para a obra.

"Estamos em fase de desapropriação e demolição dos imóveis necessários para implantar a obra, mas já se tem uma grande frente para início dos trabalhos. O que estamos dependendo agora para o reinício é a realocação da rede elétrica que está sendo feita pela Enel", afirma o titular da pasta, Samuel Dias. Segundo ele, a retirada de postes antigos e a ligação da rede para a nova infraestrutura serão feitas durante este mês. Assim, as ações da Secretaria recomeçam "em meados de abril".

Segundo a Enel, serão realocados aproximadamente 4 km de rede elétrica. Em nota, a distribuidora afirma que "cerca de 26% dos postes já foram realocados". A empresa ressalta ainda que aguarda o processo de desapropriação para avançar.

Para isso, 77 imóveis precisam ser recuados ou demolidos. As desapropriações começaram em 2003, mesmo ano em que a ordem de serviço para duplicação da via foi publicada no Diário Oficial do Município. Desde então, conforme a Seinf, 55 casas foram transferidas para o poder público e seus proprietários, indenizados. Outras 22 edificações ainda esperam que o processo de desapropriação seja concluído.

Uma das áreas a ser demolida é parte da Expoece, que é responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Agrário. No último dia 21, o Estado cedeu 208,23 m² do terreno ao Município. A doação foi publicada no Diário Oficial do Estado. "É um terreno importante, de extensão bem razoável e que se soma aos demais para viabilizar as obras", avalia o secretário Samuel Dias.

Nos 4,5 km de extensão da avenida trafegam, diariamente, cerca de 17 mil veículos. O projeto de alargamento abrange 1,5 km da via situado entre as ruas Padre Anchieta e Olavo Bilac. Serão feitas novas calçadas, canteiro central, rede de drenagem, iluminação e pavimentação.

De acordo com a Prefeitura, a obra tem investimento de R$ 25 milhões, provenientes de parceria com o Governo do Estado. Esta é a segunda etapa da duplicação e teve início em junho de 2020, com prazo inicial de 18 meses. (Colaborou Gabriel Borges)

O andamento da obra, conforme a Seinf, é de 40% de conclusão. A porcentagem é mesma informada ao O POVO em matéria publicada no dia 18 de maio de 2021.

A área já recebeu parte do novo sistema de drenagem, com a construção de uma nova galeria no cruzamento da rua Coronel Mozart Gondim com a avenida Sargento Hermínio. A intervenção ampliou a capacidade de captar água pluvial.