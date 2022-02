Carnaval 2022: Praia de Iracema apresenta lotação na tarde deste domingo

Diferente do que foi visto na Praia de Iracema, em Fortaleza, na manhã deste domingo, 27, onde o fluxo de pessoas se mostrou tranquilo na faixa de areia, o local apresentou lotação durante o período da tarde. A reportagem do O POVO esteve presente na localidade e registrou muitos banhistas sem máscara, com caixas de som com músicas carnavalescas, além da grande proximidade entre as barracas de praia.

Pela manhã, o fluxo de ciclistas era constante na avenida Beira Mar, bem como o de turistas passeando pelo espigão da avenida João Cordeiro, apesar das condições precárias de conservação do local. O movimento intenso do período da tarde, no entanto, foi registrado na faixa de areia localizada em frente ao Centro Cultural Belchior. Epigão João Cordeiro, na Praia de Iracema, apresenta lotação na tarde deste domingo (Foto: Thaís Mesquita)



Na faixa de areia à direita do espigão, a movimentação foi percebida de forma mais tranquila, enquanto a do lado esquerdo era mais intensa, com pessoas circulando sem máscara e bem próximas umas das outras. O público predominante presente no local era composto por jovens e adultos que andavam de bicicleta, ouviam música alta e tirando fotos.

Maria Luciene Ferreira, 53, que trabalha desde 2013 na Praia de Iracema, pontuou que o movimento pode ser considerado tranquilo para um domingo de Carnaval. "Hoje é domingo, um dia que dá mais movimentação, e realmente está tranquilo, sem danos, sem roubos. Sobre os protocolos da pandemia, eu já sou vacinada com as duas doses. Eu acredito que a maioria que frequenta aqui, também", explica.

Já pela rua dos Tabajaras, próxima ao local, a movimentação era baixa uma vez que os clubes e restaurantes da região ainda estavam fechados. Vendedores ambulantes não estão autorizados a realizar comércio de rua durante o período carnavalesco já que o Carnaval de rua deste ano foi cancelado por meio do decreto do Governo do Estado, sendo uma das medidas preventivas contra a pandemia da Covid-19.

Uma vendedora ambulante que não quis ser identificada aproveitou a oportunidade para fazer uma denúncia à reportagem. "Representando os ambulantes da rua dos Tabajaras, a gente não pode trabalhar de maneira alguma [...] A gente quer trabalhar, mas eles não deixam. A polícia vem com gás de pimenta, expulsa o pai de família e não o deixa trabalhar", explicou.

A ambulante tem como único meio de renda o comércio de rua que costuma realizar na rua dos Tabajaras. Ela informou que não tem recebido nenhum auxílio do governo para compensar os dias que não está podendo trabalhar. "As casas estão superlotadas, a fiscalização entra e sai, e fica tudo numa boa. Já a gente, que vende aqui fora, não pode vender nada, somos expulsos como vagabundos", completa.

Os ambulantes da localidade chegaram a entrar com um protocolo na prefeitura para poderem atuar durante o feriado de Carnaval, mas "o processo não anda burocraticamente". A fiscalização durante o período carnavalesco no local tem sido realizada pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), por volta de 21 horas, segundo a ambulante, horário que os clubes e restaurantes já estão em funcionamento. (Com informações da repórter Luiza Ester)

