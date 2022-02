Carnaval 2022: Praia da Caponga tem domingo sem folia

Diferentemente de outros carnavais, em 2022, a Praia de Caponga, em Aracati, teve domingo momino tranquilo e sem folia. A movimentação nas barracas até aumentou um pouco no fim da manhã e começo da tarde, mas não muito diferente das outras praias do Litoral Leste: famílias reunidas, tranquilidade e muito calor. O POVO tem feito cobertura presencial em praias do litoral cearense e esteve na cidade localizada a 82 km de Fortaleza. Neste domingo, 27, foi registrada movimentação tranquila na praia.

Esse clima foi apaixonante para o casal Charles Antunes e Michele Nascimento. Eles são de Belém, Pará, e agora já estão com planos de se mudar para o Ceará.

“Aqui está tudo funcionando: segurança, trânsito. Essa parte da organização, mesmo sendo uma data festiva está tudo funcionando”, afirmou Michele.

“Não Carnaval”

Segundo apurou O POVO, na manhã deste domingo, 27, algumas praias cearenses estão sendo alvos de uma operação de “Não Carnaval”, realizada por órgãos de segurança pública. A ação tem como objetivo evitar descumprimentos das normas de combate à disseminação do coronavírus no Ceará.

As vias de acesso à Praia da Caponga e da Prainha, por exemplo, receberam fiscalização da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran). A ação tenta evitar que pessoas levem para a praia equipamentos como caixas de som e paredões, que podem promover aglomerações.

