Operação Carnaval 2022 prende quatro e autua 12 nas rodovias do Ceará

Balanço da Operação Carnaval 2022 foi realizado até as 12 horas deste domingo, 27. As quatro prisões aconteceram em Fortaleza, Milagres, Madalena e Farias Brito

Desde sexta-feira, 25, a Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF) está realizando a Operação Carnaval 2022 em rodovias federais do Estado. Até as 12 horas deste domingo, 27, quatro pessoas já foram presas e outras 12 foram autuadas por condutas relacionadas à mistura de álcool e direção de veículos automotores. O balanço foi realizado após menos de três dias de Operação, que segue até o fim desta quarta-feira, 2.

As quatro prisões aconteceram em Fortaleza, Milagres, Madalena e Farias Brito. Na Capital, um homem de 22 anos que dirigia um Fiat Siena nesse sábado, 26, se envolveu em um acidente de trânsito, sendo preso em flagrante com um resultado de bafômetro de 0,6 mg/l. Já na manhã deste domingo, 27, no município de Milagres, um homem de 32 anos que dirigia um microônibus Fiat Ducato foi preso após apresentar sinais claros de embriaguez.

Também na manhã deste domingo, 27, em Madalena, um homem de 54 anos que conduzia uma motocicleta Sundown Hunter foi preso com um resultado de bafômetro de 0,75 mg/l. Algum tempo depois, no município de Farias Brito, um homem de 28 anos, condutor de um Renault Kwid, foi preso em flagrante ao apresentar resultado do bafômetro de 0,41 mg/l. As informações foram divulgadas no portal da PRF. Em todos os casos, as ocorrências foram encaminhadas para a Polícia Civil da região.

O resultado do teste de bafômetro é expresso em miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões (mg/l). Resultados inferiores a 0,3 mg/l são considerados infração gravíssima de trânsito (sete pontos), além de multa dez vezes mais cara (R$ 2.934,70) e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Resultados superiores a 0,3 mg/l são considerados crime de trânsito de dirigir embriagado, onde as penas são detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição do direito de obter habilitação.

