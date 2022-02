Carnaval 2022: Praia das Fontes tem movimentação tranquila neste domingo, 27

O domingo de Carnaval de 2022 tornou-se uma programação sem grandes agitos para as famílias que visitaram a Praia das Fontes, em Beberibe, a 82 km de Fortaleza. O POVO tem feito cobertura presencial em praias do litoral cearense e esteve na cidade localizada a 82 km de Fortaleza. Neste domingo, 27, foi registrada movimentação tranquila na praia.

Ao chegar na Praia das Fontes, a equipe do O POVO logo notou um fluxo maior que o percebido no último sábado, 26, em praias de Aracati. Entretanto, a situação seguiu sendo diferente de outros carnavais em Beberibe. O cenário de menor agito também foi percebido por profissionais que trabalham na região, como no caso de um vendedor de passeios, que revelou “ter conseguido apenas um passeio no sábado”. O mesmo ocorreu neste domingo, 27.

O casal João Batista e Preta visitou a Praia das Fontes, em Beberibe, para aproveitar o domingo de Carnaval (Foto: AURÉLIO ALVES/O POVO)



Para as famílias que estiveram na cidade neste domingo de Carnaval, foi possível “aproveitar o dia tranquilamente”. João Batista, por exemplo, trouxe sua esposa e seu filho pela primeira vez a Beberibe e afirmou “estar gostando muito da experiência”: “A família está sossegada e é até melhor. Ter muitas pessoas às vezes atrapalha”.

O morador Luan Yulle apresenta pensamento na mesma linha de João e confirma que o Carnaval no município “está bem menos agitado” em comparação aos anos anteriores. Entretanto, isso não é um problema para ele. “Eu sou mais tranquilo, não gosto muito de bagunça. Então, estou achando muito bom agora” , comentou Luan.

“Não Carnaval”

Segundo apurou O POVO, na manhã deste domingo, 27, algumas praias cearenses estão sendo alvos de uma operação de “Não Carnaval”, realizada por órgãos de segurança pública. A ação tem como objetivo evitar descumprimentos das normas de combate à disseminação do coronavírus no Ceará.

As vias de acesso à Praia da Caponga e da Prainha, por exemplo, receberam fiscalização da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran). A ação tenta evitar que pessoas levem para a praia equipamentos como caixas de som e paredões, que podem promover aglomerações.

