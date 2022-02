Homem desaparecido há quatro dias é encontrado em Caucaia

A família estava aflita com o desaparecimento do homem. Ele estava perdido e a PMCE o encontrou e o levou para casa

Um homem de 57 anos estava desaparecido há quatro dias e foi encontrado perdido no bairro Genibapu, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Policiais militares do 12º Batalhão da Polícia Militar (BPM) identificaram o endereço do homem, e ele foi levado para casa.



Militares do 12º BPM foram informados sobre uma ocorrência de uma pessoa que estava entrando em casas alheias, mas ao chegarem no lugar encontraram o senhor visivelmente desorientado.

Depois de verificarem os dados no sistema de informações, os agentes de segurança identificaram que a residência do homem ficava no bairro Messejana, em Fortaleza.

O supervisor da área acionou a Polícia Militar do 16º Batalhão, no bairro onde ele reside. A composição foi ao endereço informado e constatou que ele morava naquela casa. A família estava a procura dele há dias, e todos estavam aflitos.

A viatura se deslocou e deixou o homem em casa o devolvendo à sua família. "As pessoas chamaram a viatura e vieram três policiais incríveis. Trataram ele com muita educação, com muito respeito. Ligaram para vários lugares e encontraram a família dele. O Senhor Manuel foi para casa, graças a Deus”, disse moradora de Caucaia que viu o homem perdido. Amanda Rocha publicou um vídeo nas redes sociais informando o desfecho positivo do caso.



