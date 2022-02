Cães que aparecem em vídeo não foram abandonados, diz Sociedade Protetora Ambiental

Um vídeo gravado na manhã dessa terça-feira, 22, mostrava dois cachorros aparentemente sendo abandonados por uma mulher em uma praça pública no bairro Maraponga, em Fortaleza. Após denúncias sobre o caso, a Sociedade Protetora Ambiental no Ceará (SPA-CE) visitou o local e, segundo relatos de moradores, foi informado que os animais não foram deixados pela possível tutora como sugeria a gravação.

Na verdade, se tratam de dois cachorros, sendo um em situação de rua e o outro pertencente a uma moradora das proximidades, que perseguiram o automóvel da mulher que levava uma cadela no cio em seu interior. Após buscas no local feitas pela SPA-CE, o cachorro com a pelagem preta com branca, que estava de coleira, foi encontrado. O outro cão amarelo, que vive pelas ruas, seria chamado de Costelinha pela população local.

Por meio de nota enviada na manhã desta quarta-feira, 23, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que estava apurando o crime de maus-tratos aos animais por meio da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA). No entanto, não foi realizado nenhum inquérito pelo crime de maus-tratos aos animais pela mulher filmada em vídeo, segundo a SPA-CE, já que o abandono dos cachorros não foi confirmado.

O cachorro de nome Costelinha foi resgatado e alimentado na madrugada desta quarta-feira, 23. A dona do outro animal, Sebastiana de Freitas Viana, informou por meio de vídeo gravado pela SPA-CE também nesta quarta, que tem o costume de soltar o animal todas as manhãs.

"Todo dia de manhã, eu solto ele porque meu velho saía com ele três vezes ao dia. Mas como eu não posso sair, eu tenho medo porque ele é muito pesado e pode me dar uma queda, eu acostumei a soltar ele. Eu solto de manhã cedinho, ele roda a praça todinha e depois vem embora para casa, tranquilo e calmo", explicou Sebastiana em vídeo.

Márcio Sousa, presidente da SPA-CE, também explicou por meio do mesmo vídeo que a situação e o registro feito na manhã dessa terça-feira, 22, na praça da Maraponga, foram mal interpretados. "A gente está aqui, a Sociedade Protetora Ambiental no Ceará (SPA-CE), para esclarecer a verdade", pontua.





