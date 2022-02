Beira Mar: Jardim Japonês sofre com falta de manutenção e uso inadequado

Quem caminha pelo calçadão da avenida Beira Mar, em Fortaleza, no trecho localizado entre as ruas José Napoleão e Júlio Ibiapina, facilmente terá o olhar atraído para o "oásis" da região: o Jardim Japonês.

Inaugurado em abril de 2011, os 1.900 metros quadrados do Jardim ainda chamam a atenção de quem frequenta o bairro, porém, ao adentrar o local, a beleza aparente vai dando lugar a uma soma de vestígios que simbolizam a falta de zelo com o equipamento.

Na manhã desta quarta-feira, 23, logo na entrada do jardim, era possível sentir odor de urina, além de visualizá-la bem próxima ao portão de entrada. Ao subir a escadaria, a situação se mostra ainda pior. Além do lixo deixado no local, um dos pontos do jardim tem sido usado como um "grande banheiro público", onde dejetos ficam expostos a céu aberto.

Ainda no local, uma das partes cobertas do Jardim Japonês tem servido de abrigo para pessoas em situação de rua. A situação preocupa não só turistas e fortalezenses, mas até mesmo quem trabalha fazendo a limpeza da região.

"Eu já tentei falar sobre essa situação da urina e das fezes, me respondem que são eles que mandam aqui. Fazem o que eles querem, usam até o lixo pra isso. Eu até limpo, mas amanhã já tá aí tudo de novo", desabafa o funcionário.

Durante o período em que O POVO esteve no local, apenas um zelador, que preferiu não se identificar, era responsável por todos os cuidados com o jardim. O funcionário fazia o recolhimento de dejetos, do lixo, além de varrer e aguar as plantas do local, já que o sistema de irrigação já não estaria funcionando.

Outro problema enfrentado por quem trabalha no local é a questão da segurança. "Da última vez que reclamei com essas pessoas que sujam tudo aqui, falaram que iam me colocar dentro de um saco, aí fiquei calado, Fazer o que, né?", comenta.

Quem visita o Jardim

A situação da segurança também incomoda Warland Holanda, 30. Ele acredita que o local não possui iluminação adequada para oferecer segurança aos seus visitantes.

"Poderia melhorar a iluminação e manter a limpeza. As pessoas já se sentem inseguras andando na parte iluminada, imagina aqui, que é mais afastado", afirma.

Briza do Nascimento, 43, trabalha na região como vendedora de coco há anos, e diz que o Jardim Japonês foi uma das maiores felicidades que já teve, mas que hoje está deixando a desejar.

"É a coisa mais linda da avenida Beira Mar, mas está esquecido, sem o tratamento devido. É lindo, mas não está sendo cuidado. Não tem a segurança que deveria, nem a iluminação. É preciso que a guarda municipal ande mais aí dentro", opina.

Sentados em um dos bancos do jardim, Ana Caroline, 19, e Ítalo Alves, 19, afirmam que não se sentiam inseguros durante o tempo em que estavam no local, mas o jovem afirma que já ouviu relatos sobre os problemas do equipamento.

"Quando estava vindo, falei pra ela sobre a questão da segurança. Já tinha ouvido falar sobre esse problema, também tem a questão das pessoas em situação de rua. Mas neste momento, me sinto tranquilo", relata Ítalo.

Mesmo sentindo-se segura, Ana é mais uma a acreditar que o local merece um tratamento mais adequado. "É um espaço legal, bem bonito, mas tenho a impressão de que ele não é tão bem cuidado como deveria. Às vezes, ele tá meio sujo, a própria água, as pichações também", declara.

Para o turista vindo do estado de Goiás, Jadir Alencar, 42, as qualidades do local se sobressaem aos problemas. Questionado se sentia falta de um algo a mais no local, o turista brinca: "Eu cheguei e falei que tinha que ter umas redes aqui. Eu achei bem bonito quando tava passando aí, diferente da correria da cidade, uma pegada mais verde".

Para Claudemir de Lima, 44, turista vindo do Rio de Janeiro, a tranquilidade do Jardim também acaba superando os demais problemas do local. "A paz é um atrativo, já tá excelente. A primeira impressão é de que tá tudo bem. Vi até o rapaz fazendo a limpeza por aqui, as plantas estão bem cuidadas", finaliza.

Prefeitura vai vistoriar o local

Através de nota, a Prefeitura de Fortaleza afirmou que vai enviar equipe da Secretaria Regional II para fazer um levantamento dos serviços de manutenção necessários. Sobre o problema do uso do local como banheiro, a Prefeitura ressalta a importância da parceria entre poder público e população e destaca que oferece sete banheiros públicos na orla da Beira Mar. "Os banheiros têm manutenção de limpeza constante, com a presença de profissional de serviços gerais durante todo o horário de funcionamento, de 6h à meia-noite", informa a nota.

A Prefeitura afirma ainda que mantém três Células de Proteção Comunitárias do Programa Municipal de Proteção Urbana (PMPU) na Beira Mar: no aterro da Praia de Iracema, em frente ao Hotel Luzeiros e no Vicente Pizón. As torres fazem parte de um complexo de segurança que conta ainda com 144 câmeras de videomonitoramento " entre o Vicente Pinzón e a Praia de Iracema, além do patrulhamento com viaturas e motocicletas".

