Veja linhas do terminal aberto do José Walter; Prefeitura quer implementar mais dois equipamentos

O terminal aberto do bairro José Walter foi inaugurado nesta quarta-feira, 23, na avenida João de Araújo Lima. Inicialmente com nove linhas, o terminal atenderá 21 mil passageiros dos bairros do entorno, como Parque Dois Irmãos, Planalto Ayrton Senna, Conjunto Palmeiras e Mondubim. Prefeitura quer implementar mais dois terminais abertos, somando quatro equipamentos com este perfil: na Washington Soares, no José Walter e nas praças Coração de Jesus e José de Alencar, no Centro.

O equipamento conta com uma plataforma para embarque e outra para desembarque. Também há uma terceira plataforma para administração e serviços. Quem deseja acessar às linhas que irão operar no terminal precisa utilizar o Bilhete Único, carteira estudantil com créditos, ou outros cartões de transporte.

No primeiro momento, segundo a Prefeitura, as outras linhas da avenida João de Araújo Lima não vão acessar o terminal. Elas realizarão o embarque e desembarque em pontos externos na própria avenida e na avenida Presidente Costa e Silva.

Confira as linhas que operam no novo Terminal Aberto do José Walter

095 - Corujão/José Walter

317 - Cidade Nova/Parangaba

347 - José Walter/Parangaba/Av. L

377 - José Walter/Parangaba/Av. J

406 - Planalto Ayrton Senna/Expedicionários

407 - José Walter/Expedicionários

456 - Planalto Ayrton Senna/Parangaba

466 - Arvoredo/Parangaba

728 - José Walter/Centro

Estrutura do terminal

O terminal tem 700 m² de área, pontos de wi-fi gratuitos, painéis de previsão de chegada dos ônibus, câmeras integradas ao Centro Operacional Integrado da Etufor e Ciops e serviço de segurança privada. Serão instalados também pontos de autoatendimento do Bilhete Único e quiosques de alimentação, comércios, serviços e banheiros.

Para conectar o modal com a malha cicloviária da Capital, uma ciclofaixa interligada à ciclovia da avenida Bernardo Manuel deverá ser implantada. O terminal conta ainda com uma coberta adaptável para futuras instalações de painéis solares, de acordo com a Prefeitura.

Outros dois terminais abertos devem ser inaugurados

“O terminal vai oferecer mais rapidez, mais tranquilidade, conforto e segurança a um percentual bem considerável da população”, disse o prefeito José Sarto (PDT) durante a inauguração do equipamento nesta quarta-feira. Ele afirmou que mais dois terminais ainda devem ser inaugurados pela Prefeitura durante a sua gestão.

São eles os terminais da Praça Coração de Jesus, no Centro, que está em obras e tem previsão de finalização para o fim do primeiro semestre de 2022, e o terminal da Praça José de Alencar, que ainda não foi iniciado.

O terminal aberto do José Walter é o segundo inaugurado. O primeiro, na avenida Washington Soares, foi entregue em outubro de 2021 e também atende nove linhas no bairro Alagadiço Novo.



