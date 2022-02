Motorista de aplicativo e passageira são atacados por criminosos na Paupina e mulher é baleada

Criminosos saíram do condomínio e queriam saber o bairro do motorista de aplicativo. Ele fugiu, mas os indivíduos atiraram e um dos disparos atingiu a passageira

Um motorista de aplicativo e uma passageira foram surpreendidos por criminosos na entrada de um condomínio no bairro Paupina, em Fortaleza, na manhã do sábado, 19. Após o profissional tentar fugir, um dos indivíduos efetuou disparo de arma de fogo atingiu a mulher que estava no veículo.

Sobre o assunto Quatro pessoas são mortas a tiros no Lagamar, em Fortaleza

Famílias são expulsas de casa após racha de facção no Jangurussu

De acordo com informações da Polícia, o motorista relatou que a mulher tinha uma boa pontuação no aplicativo e que solicitou a corrida do condomínio localizado na Paupina para a Aldeota. Ele disse ainda que a rua estava movimentada e que um homem saiu de dentro do condomínio e abordou o carro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Criminosos atiraram contra carro de aplicativo e passageira foi baleada (Foto: via WhatsApp O POVO )



O indivíduo indagou o motorista sobre o bairro onde ele morava e o profissional relatou que era o Parque Santa Rosa. Foi então que, segundo o motorista, o indivíduo disse que ele teria que descer do carro e mostrar o aparelho de celular dentro do condomínio. O motorista disse que "arrancou" e fugiu no carro, mas na esquina do condomínio, outro homem estava com uma pistola e atirou, atingindo a passageira.

Sobre o assunto Vítima de chacina na Sapiranga era irmão de homem assassinado há três dias

Motoristas de aplicativo descrevem tensão com criminosos em comunidades de Fortaleza

O profissional levou a vítima à Unidade de Pronto Atendimento de Urgência (UPA), onde a mulher passou por atendimento e médico. Policiais Militares estiveram no local após serem acionados para a ocorrência de lesão a bala.

Tags