Homens que atiraram contra policiais em delegacia de Fortaleza são condenados a 131 anos de prisão

Os seis homens que invadiram uma delegacia de Fortaleza e atiraram contra policiais policiais civis foram condenados por tentativa de homicídio, além de organização criminosa. Em somatória, a pena aplicada pelo Conselho de Sentença da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Fortaleza resulta em mais de 131 anos de prisão.

Sobre o assunto Motorista de aplicativo e passageira são atacados por criminosos na Paupina e mulher é baleada

Chacina do Lagamar seria consequência de racha de facção e aliança com novo grupo

Suspeito de injúria racial contra funcionários de shopping em Fortaleza é preso em flagrante

O crime ocorreu no dia 23 de julho de 2017. Na ocasião, os envolvidos invadiram armados o 10º Distrito Policial, localizado no bairro Antônio Bezerra, e trocaram tiros com os policiais civis que estavam de plantão naquele dia. Todos os homens são integrantes de facção criminosa com atuação no Estado. De acordo com o Ministério Público do Ceará (MPCE), a finalidade da invasão era resgatar o preso Abimael Mendes de Souza, para executá-lo em retaliação pelo assassinado de Francisco de Assis do Nascimento Cruz, conhecido por “Pimbinha”, também integrante de facção.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os homens foram presos em flagrante. Também foram apreendidas armas, drogas, uma balança de precisão e munições. Segundo o Tribunal de Justiça do Ceará, as sentenças foram ordenadas da seguinte forma: Paolo Geraldo da Rocha Nunes de Araújo, com 20 anos, 4 meses e 9 dias de reclusão; Samuel Teixeira Gonçalves, com 24 anos e 18 dias; Francisco Anderson Sales Sousa, com 18 anos, 10 meses e 9 dias; Francisco Diogo Chaves Juvêncio, 24 anos e 18 dias; Ítalo Mendes dos Santos, com 24 anos e 18 dias; e Levi Lima de Oliveira, com 21 anos, 8 meses e 9 dias.

Além da pena de reclusão pelos crimes de tentativa de homicídio, todos os réus também foram condenados ao pagamento de 30 dias-multa em razão da condenação pelo crime de participação em organização criminosa.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags