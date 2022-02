Suspeito de injúria racial contra funcionários de shopping em Fortaleza é preso em flagrante

Um homem identificado como Igor Aquino de Melo, 42, foi preso em flagrante por suspeita de injúria racial e ameaças contra funcionários de um shopping center no bairro Papicu, em Fortaleza, nesse domingo, 20. A captura aconteceu após a Polícia Militar do Ceará (PMCE) ser acionada para conter uma confusão na praça de alimentação do local.

O suspeito, que possui antecedentes por lesão corporal dolosa e crimes de trânsito, teria xingado uma funcionária do estabelecimento com termos relacionados à cor da pele da vítima após ela ter recusado guardar cervejas para ele na geladeira do estabelecimento, cumprindo ordens do gerente do local. Ao perceberem a movimentação, os seguranças do shopping tentaram afastar o suspeito da vítima.

Ao ser contido pelos seguranças, o suspeito também teria ameaçado o gerente do restaurante. Quando a composição da PMCE chegou ao local, o homem ofereceu resistência, xingou e ameaçou os agentes de segurança. Após capturado, Igor foi encaminhado ao 2º Distrito Policial, unidade plantonista da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

Na delegacia da Polícia Civil, o suspeito foi autuado por injúria racial, injúria, ameaça, resistência e desacato. Um inquérito policial foi instaurado e transferido para o 15º Distrito Policial, que conduz a investigação. O crime de injúria racial está previsto no Código Penal Brasileiro e o crime de racismo está previsto na Lei 7.716/89.

