Após mortes a tiros nessa sexta, homem é encontrado morto no canal do Lagamar

O corpo de um homem foi encontrado no canal do Lagamar na manhã deste sábado, 19. Segundo fontes da polícia, a vítima teria tido um mal súbito, caído no canal e se afogado. Na noite dessa sexta-feira, 18, quatro pessoas foram mortas a tiros na comunidade do Lagamar. Segundo fontes da corporação, os crimes de sexta têm relação com racha em facção criminosa. Mas não há informações se eles têm relação com o caso deste sábado.

Segundo apuração, ele portava muito dinheiro trocado nos bolsos. O POVO solicitou mais informações sobre o caso para a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Tão logo a pasta responda, as informações serão incluídas nesta matéria.



Com relação ao caso dessa sexta, os corpos estavam em lugares distintos da região. Muitas cápsulas de munição estavam espalhadas pelo chão na cena do crime. A secretaria informou que parte do aparato das Forças de Segurança está empregada visando identificar e prender os autores das mortes.

Colaborou Jéssika Sisnando

