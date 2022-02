Observatório de Juventude de Fortaleza formará base de dados para políticas públicas

Com o objetivo de sistematizar e divulgar dados relacionados aos jovens da capital cearense, a Prefeitura lançou nesta terça-feira, 15, o Observatório de Juventude de Fortaleza.

A plataforma reúne diversos dados sobre os jovens que vivem na Capital. Além de facilitar o acesso aos dados relacionados ao grupo, o Observatório servirá como um indicador de necessidades de políticas públicas para a juventude de Fortaleza.

"O portal é um grande banco de dados sobre a juventude da Cidade. Temos um local para pesquisas, artigos científicos das universidades, além de um espaço de login e senha para os pesquisadores", relata o secretário da Juventude, Davi Gomes.

O lançamento do observatório também contou com a presença do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), que destacou a importância da organização dos dados. "O Observatório vem para somar esforços, fazer diagnósticos e propor soluções. Além de observar se as políticas que já estamos praticando estão corretas. É mais uma ferramenta que vai catapultar as políticas públicas de Fortaleza", destaca o prefeito.

Durante o evento de lançamento, a plataforma foi apresentada de forma prévia. Para acessar as informações, basta entrar no endereço digital (observatoriodejuventude.fortaleza.ce.gov.br). A expectativa é de que ela esteja disponível para o público em geral a partir da manhã do dia 17 de fevereiro, próxima quinta-feira. Na data de lançamento, mais de 150 artigos estarão disponíveis no portal.

Mercado de Trabalho

De acordo com o secretário da Juventude de Fortaleza, Davi Gomes, além dos artigos, o observatório será lançado com duas pesquisas já realizadas, uma relacionada à juventude e mercado de trabalho e outra que busca compreender o mapeamento de grupos juvenis pela Cidade.

"Percebemos que muitos jovens se sentem qualificados, mas não têm a primeira oportunidade para entrar nas empresas. Então, a pesquisa serve para mostrar esse panorama tanto para as empresas, quanto para os jovens", relata.

Um dos principais objetivos da pesquisa é compreender quais os principais anseios dos jovens no quesito de capacitação para o mercado de trabalho, além de buscar grupos empresariais que expressam quais são as principais demandas do mercado.

"Escutamos os jovens para saber o que eles querem no quesito de qualificação. Também buscamos os empregadores, as empresas. Fechamos parcerias com a Fecomércio e com a CDL para escutar qual a demanda de capacitação que estão precisando".

Dados

De maneira prévia, Davi Gomes adianta que o levantamento aponta que cerca de 40% dos jovens de Fortaleza demonstram vontade de empreender. Segundo o secretário, a pandemia acabou despertando a busca por novos afazeres. Outro dado relevante é que jovens entre 18 e 24 anos fazem parte da faixa etária mais afetada pelo desemprego na Capital.

"A Universidade ainda tem um funil muito grande. Então, é preciso o investimento em cursos na área de programação digital, de design, de moda, tudo isso são iniciativas que precisamos investir para que o jovem agregue empreendedorismo à empregabilidade rápida", destaca.

Observatório na prática

Questionado como os dados das pesquisas realizadas pelo Observatório poderiam ser utilizados na prática, o secretário da Juventude diz que a Prefeitura já trabalha em ações voltadas às necessidades da pesquisa.

"Pensamos em iniciativas na área do mercado digital. Percebemos essa vontade de empreender e com isso vamos lançar alguns editais voltados para a área do empreendedorismo para apoiar pequenas iniciativas e ideias", explica.

Em 2021, o edital "Cria Juventude" acolheu 25 iniciativas de jovens pela cidade, com um repasse de R$ 7.500 para o surgimento de negócios e elaboração de projetos. De acordo com o titular da Secretaria de Juventude de Fortaleza, o objetivo é dobrar a quantidade de contemplados em 2022.

