Ciclofaixa de Lazer terá três rotas e quatro pontos de apoio em Fortaleza neste domingo

A Prefeitura de Fortaleza disponibiliza neste domingo, 13, das 6h às 12h, três locais para a população passear de bicicleta, em nova edição do projeto Ciclofaixa de lazer. Os caminhos estão divididos nas rotas leste, oeste e sul, com diferentes pontos de apoio. Ao todo, os trechos seguros para atividades totalizam 26 quilômetros na Capital.

Para apoio dos ciclistas, existem quatro pontos de apoio nas rotas, onde são oferecidas atividades e serviços, distribuição de plaquinhas de sinalização e brincadeiras, como a do tabuleiro gigante no trânsito.

Pontos de apoio

Anfiteatro do Parque do Cocó;

Igreja Nossa Senhora Aparecida;

Praça Jonas Gomes de Freitas (atrás do North Shopping);

Cidade da Criança.



Rota leste

A rota sairá do início da ciclovia da avenida Washington Soares em direção à Cidade da Criança, na rua Pedro Pereira. Durante o caminho, o percurso seguirá pelas avenidas Sebastião de Abreu até a rua Andrade Furtado, avenidas Padre Antônio Tomás, Senador Virgílio Távora, Antônio Justa, Abolição, Beira Mar, Historiador Raimundo Girão, Alberto Nepomuceno, rua Dr. João Moreira e rua Floriano Peixoto.

Rota oeste

O trecho oeste do projeto Ciclofaixa de Lazer vai ligar a praça Jonas Freitas, ou praça do North Shopping, no bairro São Gerardo, à Cidade da Criança e a av. Beira Mar. O trajeto passará pela rua Braz de Francesco, av. Bezerra de Menezes, rua Justiniano de Serpa e av. Domingos Olímpio.

Rota sul

A rota sul sai da praça da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Montese, em direção à Cidade da Criança, no Centro. O percurso partirá da av. Professor Gomes de Matos, rua Jorge Dumar, av. Eduardo Girão, Avenida da Universidade e Domingos Olímpio — onde se conectará com a rota oeste, em direção a av. Beira Mar (ciclovia paisagística), rua Carlos Vasconcelos, rua General Sampaio, rua Pedro Pereira, seguindo para a Cidade da Criança e se conectando à rota Leste em direção a Av. Beira-Mar e ou ao Parque do Cocó.

