Praias próprias para banho: Fortaleza possui 10 trechos adequados na orla

As praias próprias para banho em Fortaleza neste fim de semana se dividem entre os setores Leste, Centro e Oeste da Capital, segundo documento de balneabilidade

A chegada do fim de semana pode significar o "momento praia" para muitos fortalezenses. Reunir a família e os amigos para "esfriar o calor" e garantir aquela diversão pela orla de Fortaleza. A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) indica 10 trechos de praias adequadas para banho. Os locais se dividem entre os setores Leste, Centro e Oeste da Capital, é o que diz o documento de balneabilidade da autarquia, divulgado na sexta-feira, 4.

No setor Leste, estão próprio para a recreação primária os trechos dos postos dos Bombeiros 03, 04, 06, 07, 08, Praça 31 de Março. Além do trecho compreendido pela foz do Rio Cocó e a rua Sabiaguaba. Ao todo, são seis trechos em conformidade.

Em segundo lugar do documento vem o setor Centro apresentando três trechos adequados: entre a rua José Vilar e o Espigão da Desembargador Moreira, os espigões da rua João Cordeiro e Av. Rui Barbosa, o Aquário até o Espigão da rua João Cordeiro.

Já o setor Oeste surge em terceiro lugar, com um único trecho em conformidade: no posto 23, entre a Av. Philomeno Gomes até a Rua Padre Mororó. O boletim é feito pela equipe da Gerência de Análise e Monitoramento da Superintendência.

raias próprias para banho em Fortaleza: deterioração da qualidade das águas

Nesse período chuvoso, a Semace informa que a intensidade de chuvas pode contribuir para a deterioração da qualidade das águas das praias, já que grande quantidade de esgotos sem tratamento, lixo e outros detritos são carreados pelas águas através de galerias pluviais, córregos e canais de drenagem. A orientação da autarquia é que banhistas evitem banho com a ocorrência de chuvas.



Praias próprias para banho em Fortaleza: veja listas

Leste

01L - Posto 1- Entre o Posto dos Bombeiros 08 até a foz do Rio Cocó. I

02L - Posto 2 - Entre os Postos dos Bombeiros 07 e 08 P

03L - Posto 3 - Entre os Postos dos Bombeiros 06 e 07 P

04L - Posto 4 - Entre o Posto dos Bombeiros 06 até a Praça 31 de Março P

05L - Posto 5 - Entre a Praça 31 de Março até Posto dos Bombeiros 04 P

06L - Posto 6 - Entre os Postos dos Bombeiros 03 e 04 P

07L - Posto 7 - Entre os Postos dos Bombeiros 02 e 03 I

08L - Posto 8 - Entre os Postos dos Bombeiros 01 e 02 I

09L - Posto 9 - Entre a rua Ismael Pordeus até Posto dos Bombeiros 01 I

10L - Posto 10 - Entre o Farol até a rua Ismael Pordeus I

11L - Posto 11 - Farol I

67L - Posto 67 - Entre a foz do Rio Cocó e a rua Sabiaguaba P



Centro



12C - Posto 12 - entre a Praia dos Botes e o Farol I

13C - Posto 13 - Entre o Monumento do Jangadeiro até a Praia dos Botes I

14C - Posto 14 - Entre a foz do Riacho Maceió e o Monumento dos Jangadeiros I

15C - Posto 15 - Entre a Volta da Jurema até foz do Riacho Maceió I

16C - Posto 16 - Entre o Espigão da Desembargador Moreira até a Volta da Jurema I

17C - Posto 17 - Entre a rua José Vilar e o Espigão da Desembargador Moreira P

18C - Posto 18 - Entre Espigão da Rui Barbosa até a rua José Vilar e o Espigão I

19C - Posto 19 - Entre os Espigões da rua João Cordeiro e Av. Rui Barbosa P

20C - Posto 20 - Entre o Aquário até o Espigão da rua João Cordeiro P

21C - Posto 21 - Entre o INACE (Ind. Naval do Ceará) até o Aquário I

Oeste

22O - Posto 22 - Entre a Rua Padre Mororó até a Av. Alberto Nepomuceno I

23O - Posto 23 - Entre a Av. Philomeno Gomes até a Rua Padre Mororó P

24O - Posto 24 - Entre a Rua Jacinto Matos até a Av. Philomeno Gomes I

25O - Posto 25 - Entre a Av. Pasteur até a Rua Jacinto Matos I

26O - Posto 26 - No espigão entre a avenida Dr. Theberge e a rua Boa Esperança I

27O - Posto 27 - Entre a Rua Seis Companheiros até a Rua Francisco Calaça I

28O - Posto 28 - Entre a Rua Lagoa do Abaeté até a Rua Seis Companheiros I

29O - Posto 29 - Entre a Rua das Goiabeiras até a Rua Lagoa do Abaeté I

30O - Posto 30 - Entre a foz do Rio Ceará até a Rua das Goiabeiras I

31O - Posto 31 - Barra do Ceará

