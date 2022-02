Veja vídeo em que Wesley Safadão passa na frente de pessoas que aguardavam vacinação

A autorização para que a vacina do cantor fosse liberada aconteceu após articulação de um dos funcionários de Wesley com uma mulher que trabalhou com um dos integrantes da vacinação no local

Vídeos de câmeras de segurança mostram o momento em que o cantor Wesley Oliveira da Silva, mais conhecido por Wesley Safadão, e outras três pessoas chegam a um centro de vacinação no North Shopping Jóquei, em Fortaleza. O cantor, sua esposa, Thyane Dantas Oliveira, e sua assessora, Sabrina Tavares Brandão se vacinam e não cumprem os protocolos da organização do local.

Enquanto todas as pessoas que chegavam ao estabelecimento deveriam passar por um processo de triagem e aguardar sua vez de receber a vacina, o cantor e as pessoas que o acompanhavam furam a ordem de chegada e são encaminhados para receber primeiro o imunizante.

Os registros das câmeras, divulgados pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), começam com uma câmera da garagem do shopping, que mostra o veículo de Wesley chegando no estabelecimento. Em um primeiro momento, descem do carro Sabrina e Marcelo da Silva Matos, funcionário da equipe do cantor. Os dois entram no elevador e sobem até o piso onde a vacinação estava sendo realizada.

No local, os dois encontram Ellen Cristina Oliveira, amiga e ex-funcionária de Marcelo durante campanha política na qual ele se candidatou como vereador no município de Nova Russas, localizado a 311,1 quilômetros de Fortaleza. Conforme o MPCE, Ellen tem um bom trânsito político, devido aos cargos públicos que exerceu. Ela já trabalhou no Instituto de Pesos e Medidas (Ipem) ao lado de Jorge Luís Alves de Freitas, integrante do posto de vacinação do shopping.

O superintendente do Ipem, o advogado João Marcelo Ferreira Facundo, já esteve vinculado à Secretaria Executiva Regional III, órgão responsável pelo posto de vacinação constante do North Shopping Jóquei. Na administração municipal, a servidora da Secretaria de Saúde de Fortaleza (SMS) Jeanine Maria Oliveira e Silva foi denunciada por corrupção passiva e peculato.

Após uma conversa entre Jorge Luís e o supervisor da vacinação no shopping, Danilo Fernandes da Silva, Marcelo volta para o estacionamento, chamando Wesley e Thyane para subirem e receberem o imunizante. Direcionado por Ellen, o casal adentra o espaço sem qualquer checagem e sem ser submetido a qualquer verificação preliminar. Momentos antes, é possível ver Danilo encaminhando os cidadãos que chegavam ao local para cadeiras brancas, para que aguardassem o momento de seu agendamento.

Em depoimento ao MPCE, Thyane alega que acredita que o tratamento diferenciado destinado ao casal aconteceu por eles serem pessoas “diferentes”. “No sentido de ser público e ter esse cuidado de não aglomerar. Talvez se ele (Wesley) sentasse ali na fila ia ter pedido de foto. Eu acredito que por isso que ele teve esse cuidado de colocar ali na frente”, disse.



