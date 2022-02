AMC realiza esquema especial de trânsito para o primeiro Clássico-Rei de 2022

As vias principais serão controladas por meio de videomonitoramento. Irregularidades podem ser comunidades através do 190

O primeiro Clássico-Rei de 2022 ocorre neste sábado, 5. Dessa forma, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) organizou um esquema especial para facilitar o acesso dos torcedores à Arena Castelão. A atuação terá início às 15h30min com o controle de tráfego nas avenidas do Contorno, Alberto Craveiro, Paulino Rocha e na rotatória do Estádio. Viaturas da AMC também estarão no entorno da arena coibindo as irregularidade.

O efetivo conta com 18 agentes e operadores de trânsito. A operação visa garantir o controle de tráfego de veículos e segurança de pedestres no local até a dispersão da torcida após o final da partida entre Ceará e Fortaleza.

Segundo a Autarquia, serão instalados redutores de velocidade junto às faixas de pedestres para facilitar a travessia. Haverá ainda o controle das principais vias de acesso por meio das câmeras de videomonitoramento.

Orientações

A AMC recomenda que os torcedores saiam de casa com pelo menos duas horas de antecedência para ter acesso à Arena Castelão. Além disso, os motoristas são orientados a não estacionar em locais proibidos, como passeios, garagens e ao lado de canteiros, redobrar o cuidado e reduzir a velocidade devido ao fluxo de pedestres.

A Autarquia esclarece que, apesar do esquema montado, a população também pode solicitar atendimento de ocorrência de irregularidades ou sinistros à AMC, através do número 190.

