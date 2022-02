Ministro defende Bolsonaro sobre Pe. Cícero: "Nenhum presidente fez o que ele fez pelo nordestino"

O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, esteve em Fortaleza para receber título de Cidadão Honorário e comentou declaração recente do presidente

Em visita ao Ceará, o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, comentou a fala do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre a origem de padre Cícero Romão Batista. O mandatário foi criticado por desconhecer a origem do sacerdote e chamar assessores de "paus de arara". "Eu não acho que ele deprecia o Nordeste não porque, primeira coisa, nenhum presidente fez o que ele fez pelo nordestino", disse o ministro, citando a transposição do Rio São Francisco. Gilson Machado recebeu o título de cidadão de Fortaleza, na Câmara Municipal, na noite desta sexta-feira, 4.

"Você vê também o forró, há mais de trinta anos a gente tenta. Tô falando como forrozeiro, como músico. Tornar o forró patrimônio imaterial do Brasil. Por que ninguém fez isso antes? Quem fez? Jair Messias Bolsonaro", completou o ministro, que é pernambucano. Em live na quinta-feira, 3, Bolsonaro se confundiu sobre a origem de Padre Cícero e disse que ele era pernambucano. O "padim", como era conhecido, nasceu em Crato e se tornou patrono de Juazeiro do Norte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Gilson Machado chegou a Fortaleza no fim do dia. O título de cidadão concedido pelo Legislativo municipal foi proposto pelo vereador Julierme Sena (Pros). O ministro se disse gratificado e agradeceu aos vereadores que votaram a favor do homenagem e a Julierme, autor do pedido. Na ocasião, ele lembrou de passagem pela Capital. "Fortaleza faz parte da minha história, já morei aqui, na Rua Dom Manuel, lá no Hotel Meridional, fiquei morando quase dois anos naquele hotel", afirmou.

Sobre o assunto 'Paraíba' e 'pau de arara': Bolsonaro acumula controvérsias sobre o Nordeste

Para não cometer o mesmo erro de Bolsonaro: saiba quem foi Padre Cícero

Durante conversa com a imprensa após receber a honraria, o ministro comentou ainda a participação no Governo Federal e falou da expectativa para as eleições de 2022. Na quinta-feira, Bolsonaro anunciou a saída de 11 ministros até 31 de março para disputar as eleições. Gilson Machado afirmou que não tem planos de concorrer a um cargo, mas se colocou à disposição do presidente. Segundo ele, sua missão principal é trabalhar para a reeleição de Bolsonaro.

"Eu vou ter uma conversa com o presidente Bolsonaro, porque eu sou do meio Executivo. Eu não sou político, não postulei nenhum cargo, e estou pronto para qualquer missão que ele determinar", afirmou. "Se ele precisar que eu deixe e vá a algum estado, principalmente meu estado, Pernambuco, para postular a algum cargo para ajudar na campanha dele, aqui estou", completou. O ministro é cotado para concorrer a Senador.



Gilson Machado, ministro do Turismo, recebe título de cidadão de Fortaleza e toca sanfona na Câmara Municipal (Foto: Aurélio Alves / O POVO)



Sobral

Gilson Machado chegou a Fortaleza após cumprir agenda de entregas no Interior do Estado. Em Sobral, ele participou da entrega da Igreja do Menino Deus e requalificação da Praça do Menino Deus, que contaram com investimento de R$ 1 milhão do Governo Federal. Em seguida, Gilson Machado Neto realizou visita técnica à obra Ponte Estaiada sobre o Rio Acaraú, em Mossoró, que tem investimento previsto de R$ 3,2 milhões da Pasta.

"É gratificante participar de um governo com entregas em todo o Brasil. Vim agora de Sobral, Massapê, com várias obra na região, aqui em Fortaleza. No aeroporto de Fortaleza, é R$ 1 bilhão do governo federal, do presidente Bolsonaro. Porque agora o dinheiro do Brasil fica aqui. São três anos sem mandar um centavo para Cuba, para Venezuela, para África, para Argentina. O dinheiro do Brasil fica para o pagador de imposto, para o brasileiro", disse.



Com informações do repórter Henrique Araújo

Tags