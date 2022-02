Fortaleza: mais de 2 mil pessoas em situação de rua foram vacinadas contra Covid-19 e Influenza H1N1

Em Fortaleza, 2.259 pessoas em situação de rua foram vacinadas contra Covid-19 e Influenza (H1N1). Neste mês de fevereiro, a campanha de imunização chega a mais dez bairros da Capital, conforme a Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS)

Sobre o assunto Covid-19: janeiro registra maior número de casos no Ceará desde o início da pandemia

46 mil crianças foram vacinadas contra a Covid-19 em Fortaleza

Camilo suspende ponto facultativo no Carnaval e recomenda que escolas e comércio funcionem

Ação é realizada por meio do Centro de Referência sobre Drogas (CRD) e Caminhão do Cidadão em parceria com as secretarias de Saúde do Estado e de Fortaleza. Os atendimentos transcorrem pela manhã e à tarde.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O processo de imunização dessa parcela da população começa com a busca ativa, que identifica pessoas em situação de rua, em praças, territórios e áreas de consumo de álcool e outras drogas. Após isso, é realizada mobilização para encaminhá-los aos pontos de vacinação, e consequente imunização.

Para viabilizar a vacinação de quem não dispõe de registro de identificação civil, o Caminhão do Cidadão está realizando também, serviços de emissão da documentação básica, como RG, CPF e atestado de antecedentes criminais.

Em fevereiro, a ação foi iniciada com a vacinação da população da Praça do Liceu do Ceará, no bairro Jacarecanga. Nos dias 7, 8, 9 e 11 será realizada em territórios dos bairros Papicu, Serrinha, Parangaba e Lagamar, respectivamente. Na semana seguinte, de 14 a 17 de fevereiro, serão contempladas as pessoas em situação de rua dos bairros Bonsucesso, Cidade dos Funcionários e das praças da Bandeira e do Ferreira, no Centro.

Calendário

7 de fevereiro: Igreja Universal

Endereço: Avenida Eng. Santana Júnior (Papicu)

8 de fevereiro: Cruz Grande (Universidade Estadual do Ceará/UECE)

Endereço: Avenida Silas Munguba (Serrinha)

9 de fevereiro: Ginásio Poliesportivo da Parangaba

Endereço: Avenida Gen. Osório de Paiva

11 de fevereiro: Viaduto Lagamar

Endereço: Avenida Borges de Melo (Aerolândia)

14 de fevereiro: Galpão dos Catadores do Bonsucesso

Endereço: Rua: Rômulo Bezerra, s/n – Bairro João XXIII

15 de fevereiro: Praça da igreja da Glória

Endereço: Av. Oliveira Paiva (Cidade dos Funcionários)

16 de fevereiro: Praça da Bandeira

Endereço: Rua: Meton de Alencar – Centro

17 de fevereiro: Praça do Ferreira

Endereço: Rua: Floriano Peixoto – Centro

Tags