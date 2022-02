Uece oferta cursos de formação continuada com 150 vagas; saiba como se inscrever

A Universidade Estadual do Ceará (Uece), em parceria com a Prefeitura de Fortaleza, realizará a partir do mês de março, cursos gratuitos de formação inicial e continuada, em escolas municipais. As aulas se destinam a pessoas que estejam buscando alguma qualificação profissional.

A pré-matrícula teve início nessa quinta-feira, 3, e seguirá até 17 de fevereiro. São 150 vagas, distribuídas para os cursos de Almoxarife (50), Recepcionista em Serviços de Saúde (50) e Escriturário de Banco (50). Cada curso terá duas turmas de 25 alunos.

As aulas terão início no dia 9 de março e serão realizadas de forma presencial, duas vezes por semana, no turno da noite, nas seguintes escolas municipais: José de Alencar (Jardim Iracema), José Ramos Torres de Melo (Mucuripe), Paulo Sarasate (Demócrito Rocha),Nelson Mandela (José Walter), Lireda Facó (Granja Lisboa) e Terezinha Parente (Lagoa Redonda).

Tabela com turmas e locais onde cada curso estará sendo oferecido pela UECE. (Foto: Divulgação)







A oferta dos cursos ocorre pela Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece), por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), e das ações do Qualifica Mais-Emprega Mais, do Governo Federal.



Matrícula



Os interessados devem comparecer pessoalmente no local do curso de sua preferência para a entrega de documentos e assinatura da ficha de inscrição. Entre os documentos obrigatórios, estão: ficha de inscrição preenchida, RG e CPF do aluno (ou do responsável, se menor de idade), comprovante de residência, comprovante de escolaridade, comprovante de vacinação contra a Covid-19 e termo de compromisso assinado, gerado no Sistec após a confirmação de matrícula.

O cadastro no Sistec (pré-matrícula e confirmação de matrícula) será realizado pela Coordenação de Ensino e a Coordenação de Desenvolvimento do Pronatec/Funece, no período de 18 a 29 de fevereiro. A confirmação da matrícula ocorrerá de 18 a 29 de fevereiro.

Outros cursos

Ao todo, a Uece está ofertando 2.025 vagas para cursos de formação inicial e continuada no âmbito do Qualifica Mais-Emprega Mais, beneficiando jovens e adultos de 43 municípios do Ceará, incluindo Fortaleza.

Serão 81 turmas formadas. Cinco cursos estão sendo ofertados: Agricultor familiar, Agricultor orgânico, Almoxarife, Escriturário de banco e Recepcionista em serviços de saúde. A realização dos cursos conta com o apoio das prefeituras municipais, que contribuirão com a infraestrutura necessária.



