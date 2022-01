Suspeito de matar escrivão é preso em flagrante em Caucaia

Suspeito de participação no homicídio que vitimou o escrivão Edson Silva Macedo, de 41 anos, em uma casa no bairro Padre Maria Júlia, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, na último sábado, 8, foi preso pela Polícia Civil. Michael da Costa de Queiroz, de 18 anos, conhecido como Maikin, foi preso em flagrante nesse domingo, 9. As informações foram divulgadas nesta segunda, 10, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

No momento do crime, um grupo de criminosos estava em um imóvel desabitado, que estava disponível para aluguel e pertencia ao policial civil. Edson trocou tiros com os indivíduos e foi baleado na nuca. Ele era lotado no 20º Distrito Policial, Acaracuzinho, Maracanaú.

Michael foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O DHPP está em busca de outros envolvidos, que foram identificados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Cabeça humana é encontrada em avenida de Caucaia, na Região Metropolitana

Dona de lanchonete é morta a tiros em frente ao próprio estabelecimento em Caucaia

Tags