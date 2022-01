PM evita possível ataque de facção e captura seis; dois são baleados

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Cinco homens foram presos e um adolescente apreendido no Conjunto São Miguel. Três deles são investigados por um homicídio ocorrido no último sábado

Seis pessoas foram capturadas e três armas de fogo apreendidas após confronto com a Polícia Militar na comunidade do São Miguel, no bairro Messejana. Conforme auto de prisão em flagrante (APF), policiais militares foram ao local após receberem denúncias de que integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) realizariam ataques contra integrantes da "Massa" ("Neutros"), grupo dissidente da organização de origem carioca. O caso ocorreu por volta de 10h30min dessa quinta-feira, 27.



Conforme a PM, ao perceber a chegada dos militares da Força Tática do 16º Batalhão de Polícia Militar (16º BPM), os suspeitos iniciaram uma tentativa de fuga pelos fundos dos imóvel. Eles também teriam passado a atirar contra a composição. Em seguida, os militares descobriram que os suspeitos estavam no andar de cima de uma oficina e realizaram um cerco. Neste momento, o flagranteado Carlos Henrique Sousa Santos teria atirado contra a composição, que reagiu, ferindo ele e Orleudo Chaves Freire.



De acordo com a PM, um dos feridos se rendeu e permitiu a entrada dos agentes no local. Cinco homens foram presos e um adolescente de 16 anos apreendido. Os autuados são Orleudo Chaves Freire, 24 anos; Carlos Augusto Pereira de Sousa, 22 anos; Aleferson Ribeiro da Silva, 29 anos; Carlos Henrique Sousa Santos, 25 anos; e Adriel Silva de Lima, 23 anos. Uma pistola calibre 380 e dois revólveres 38, além de farta munição, foram apreendidos.



Em depoimento, Aleferson relatou ter sido preso com arma de fogo. Ele possuía antecedente criminal por receptação e porte ilegal de arma de fogo, tendo sido condenado. Carlos Augusto declarou que estava sendo monitorado tornozeleira eletrônica e a rompeu. Ele tem antecedentes criminais por homicídio qualificado, posse de arma, organização criminosa e tráfico de drogas, com condenação.



Adriel também afirmou ter rompido monitoração eletrônica em processo criminal que apura o cometimento de tráfico de drogas. Orleudo disse responder por homicídio em Beberibe (Região Metropolitana de Fortaleza), tendo ainda precedentes criminais por crime contra o Sistema Nacional de Armas e dois homicídios qualificados, com mandado de prisão em aberto.

Além disso, segundo depoimento dos militares que efetuaram a prisão, Orleudo, Adriel e Augusto são investigados por participação no homicídio que vitimou Jhon Ítalo Sousa Silva, crime ocorrido no último sábado, 22. A juíza Flávia Setúbal de Sousa Duarte, que presidiu a audiência de custódia a qual os suspeitos foram submetidos, nesta sexta-feira, 28, citou o crime para justificar a necessidade da manutenção da prisão dos homens.



“A gravidade em concreto da conduta atribuída aos flagranteados é bastante elevada, pois há indícios de que os autuados se associaram em organização criminosa armada, sendo apontados como pessoas que estavam se preparando para atacar integrantes da facção criminosa Massa, tendo sido presos com armas de fogo diversas, além de uma expressiva quantidade de munições, tudo isso no contexto da criminalidade organizada e na companhia de adolescentes”, escreveu a magistrada na decisão.



