Professor de artes marciais é morto a tiros no bairro Passaré

Um professor de artes marciais, identificado de Renan Lima, 26, foi morto a tiros em frente a um estabelecimento comercial no bairro Passaré, em Fortaleza. O crime aconteceu na tarde dessa terça-feira, 25. Além de professor, a vítima era atleta de muay thai e kickboxing. Os suspeitos fugiram do local após o crime.

Em nota enviada ao O POVO nesta quarta-feira, 26, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), investiga as circunstâncias do crime.

Renan morreu no local do crime. Na ocasião, a Polícia Militar e a Perícia Forense foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos sobre o caso. Agentes policiais realizaram buscas na região para identificar os criminosos, mas os mesmos seguem foragidos.

O velório e sepultamento da vítima ocorreu nesta quarta-feira, 26, às 12 horas, no Cemitério Parque da Saudade, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).



Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101 0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

