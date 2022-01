Em uma semana, 17 pessoas são detidas e 15 armas apreendidas em Caucaia

De acordo com a Polícia, foram feitas sucessivas prisões de de membros organizações criminosas que atuam no município da RMF

As polícias Civil e Militar do Ceará estão intensificando as investigação e prisões no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Nos últimos sete dias, os agentes detiveram 17 pessoas, além de apreender 15 armas de fogo e centenas de munições. A informação foi apresentada em coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira, 27.

Presente na ocasião, o delegado Geral da Polícia Civil do Ceará (PCCE), Sérgio Pereira dos Santos, afirmou que as forças de segurança estão "usando o que temos de melhor para trazer tranquilidade aos moradores". "Qual é o recado? Pressão operacional em Caucaia. Para cada viatura ostensiva presente no município, temos outras viaturas descaracterizadas trabalhando em investigação", completou.

"Desde o ano passado, quando foi reconfigurada a segurança pública de Caucaia, a Polícia Civil intensificou suas ações no município e fizemos sucessivas prisões de membros organizações criminosas que atuam em Caucaia", reforça o titular da Delegacia Metropolitana de Caucaia, delegado Hugo Leonardo de Lima Anastácio.

"Com os resultados positivos, decidimos intensificar esse combate qualificado a essas organizações, especialmente aqueles que se dedicavam principalmente a cometer crimes violentos letais intencionais", complementa, fazendo referência aos crimes de homicídio e latrocínio.

Segundo ele, as ações estão "sendo tomadas tanto em área urbana, quanto em mata fechada".

No último dia 20, as forças de segurança prenderam 12 pessoas suspeitas de crimes de homicídio, roubo e tráfico de drogas em Caucaia. Já na noite dessa quarta-feira, cinco pessoas suspeitas de integrar facção criminosa foram detidas no município. Junto delas foram apreendidas sete armas, uma granada e cerca de 380 munições.



