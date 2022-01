PM e Guarda Municipal encerram festa de pré-carnaval no Conjunto Palmeiras

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) encerraram uma festa de pré-carnaval que acontecia no Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, na noite do último domingo, 23. Os eventos do pré-carnaval foram cancelados em razão do aumento do número de pessoas com Covid-19.

Na ação foram usadas munições de impacto controlado e as pessoas foram dispersadas. Alguns moradores publicaram fotografias com marcas causadas pelas munições. Houve correria e a vizinhança filmou a movimentação.

Força tarefa para impedir festa de pré-carnaval no Conjunto Palmeiras (Foto: reprodução/vídeo )



A aglomeração no local chamou atenção e gerou denúncias. Ainda não há informações sobre presos.

Essa não foi a única festa encerrada no fim de semana. No sábado, 22, um baile no bairro Benfica foi alvo de uma operação integrada da Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal de Fortaleza.

Movimentação das forças de segurança no Benfica, no sábado, 22, para impedir evento festivo (Foto: via WhatsApp O POVO )



SSPDS

Benfica

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS/CE) informa que a Polícia Militar do Ceará (PMCE), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e órgãos municipais foram acionados, na sexta-feira (21), para atender a uma ocorrência, no bairro Benfica - Área Integrada de Segurança 5 (AIS 5) do Ceará, relacionada ao descumprimento do decreto estadual de medidas sanitárias de combate à Covid-19. As composições foram ao local e dispersaram o grupo, que não ofereceu resistência.



Conjunto Palmeiras

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa que foi acionada, na madrugada de domingo (23), para atender a uma ocorrência, no bairro Conjunto Palmeiras - Área Integrada de Segurança 3 (AIS 3) do Ceará, relacionada ao descumprimento do decreto estadual de medidas sanitárias de combate à Covid-19. Conforme informações dos policiais militares lotados no Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), a composição foi acionada para dispersar uma festa de pré-carnaval com cerca de 50 pessoas, que ocorria na região. O grupo foi dispersado sem nenhum tipo de resistência.







