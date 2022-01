Ciclistas são atropelados e motorista responsável por acidente é preso em Fortaleza

Cinco ciclistas teriam sido atingidos durante o atropelamento no bairro Messejana, em Fortaleza. Três foram encaminhados ao hospital e três não precisaram do atendimento na unidade

Um grupo de ciclistas foi atropelado pelo motorista de um automóvel Fiat Siena durante a manhã deste sábado, 22, em Messejana, em Fortaleza.

Aproximadamente cinco ciclistas foram colhidos pelo veículo e três precisaram ser encaminhados a hospital. Uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência (Samu) realizou atendimentos no local. Há relatos de testemunhas de que um dos ciclistas bateu em um poste após ser atingido pelo carro. E há pessoas com fratura exposta. As informações são de amigos e familiares das vítimas.

O grupo fazia parte de uma assessoria esportiva. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado a uma unidade policial. O Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRe) estava no local e realizou a detenção do homem. Ainda não há informações sobre a identificação do suspeito.

Um dos ciclistas teria sido atingido pelo carro e em seguida colidiu com um poste (Foto: via WhatsApp O POVO )



Ciclistas comentaram que o prejuízo financeiro chega a aproximadamente R$ 300 mil, pois as bicicletas usadas no esporte são de valores altos. O homem foi submetido a teste do bafômetro detido. O grupo de ciclistas que não foi atingido permaneceu no local dando apoio aos demais e acompanhamento o procedimento.

O homem foi detido pela Polícia Militar (Foto: via WhatsApp O POVO )



O POVO solicitou informações sobre o caso e aguarda informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE).

